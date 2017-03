AVANTI UN ALTRO/ Nessuna vincita. Chi giocherà oggi, 24 marzo 2017? Riassunto ultima puntata

Paolo Bonolis ad Avanti un Altro

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, venerdì 24 marzo 2017) - Anche oggi, venerdì 24 marzo, a farci compagnia in allegria è Avanti un Altro!, il game show più amato. In attesa di scoprire chi giocherà, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Dopo aver salutato il pubblico e gli autori Bonolis passa il testimone a Laurenti con il suo "ricordati che devi morire". Scoperchiati i pidicozzi, Miss Claudia può presentare il salottino, ovviamente dopo che Bonolis caccia dallo studio i maschi impertinenti del pubblico. Abbiamo una novità la Web Star, il Gladiatore, lo Spogliarellista, Barba e Baffi altra novità di ieri, l'Uomo Tigre, infine la Bomber. La categoria per il primo concorrente è ma davvero?. Il giocatore sbaglia due risposte alle domande più incredibili e arriva la seconda concorrente. La ragazza deve rispondere alle domande della categoria e se domani... e non può mancare il ritornello cantato dalla celebre Mina. Le risposte sono esatte e la pesca del pidicozzo frutta 40.000 €. La giocatrice continua e deve scegliere un protagonista dal salottino e il prescelto è Barba e Baffi, un uomo dalla lunga barba che arriva accompagnato dalla sigla dei barba papà. La concorrente sbaglia e arriva il terzo giocatore. La categoria delle domande è le domande di Luca. Il maestro Laurenti che fa le domande è sempre sinonimo di grandi risate. Il concorrente indovina e pesca il pidicozzo da 50.000 €. Si prosegue e la categoria è gli animali si amano. Il giocatore sbaglia e arriva la quarta concorrente al grido di Avanti un Altro!. La domanda la deve fare un personaggio del salottino. Il prescelto è l'Uomo Tigre. La concorrente sbaglia la risposta dell'unica domanda e arriva il quinto giocatore. La categoria prevede il travestimento da vecchia coppia siciliana. Niente da fare e si va avanti con la sesta giocatrice, che sulle note di Somewhere over the rainbow fa un lento con Bonolis. Suona la sirena dell'ultima domanda e contemporaneamente arriva il "bonaz". Inizia il via vai delle vecchie signore del pubblico che assaltano il palco a motivo del ragazzo. Possibilità di raddoppio con la categoria repetitia iuvant che riguarda famosi ritornelli di canzoni. Si canta, ma la concorrente sbaglia. Nessun campione di giornata e così ogni concorrente deve pescare un pidicozzo. Il concorrente che pesca di più giocherà l'ultima sfida. Si tratta del primo giocatore che dunque inizia la sfida in cui bisogna dare le risposte sbagliate per andare avanti. Ritmo serrato e tempo che scorre veloce. Qualche iniziale incertezza, ma il giocatore è bravo, infatti arriva alla quartultima domanda e in difficoltà congela il tempo. Ricomincia e sbaglia proprio la quartultima domanda. Nessuna vincita e appuntamento a questa sera con il preserale preferito dagli italiani in onda su Canale 5.

