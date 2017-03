Alex Adinolfi/ Uomini e Donne, il corteggiatore era fidanzato con l'attrice Giusy Buscemi

alex adinolfi

Uomini e Donne, il discusso corteggiatore Alex Adinolfi è l'ex fidanzato dell'attrice e Miss Italia Giusy Buscemi - Il nuovo Trono Classico di Uomini e Donne si è da subito mostrato molto movimentato e soprattutto davvero ricco di segnalazioni e scontri. Colui su cui si è maggiormente discusso è però Alex Adinolfi, corteggiatore che già conosceva Rosa Perrotta prima di arrivare a Uomini e Donne. Un dettaglio che ha fatto storcere il naso a molti in studio e in particolare a Mariano Catanzaro che in più occasioni ha esposto i suoi dubbi. Oggi però sale a galla un altro dettaglio del corteggiatore, una storia d'amore con una famosissima attrice. Ebbene sì, Alex Adinolfi è stato il fidanzato dell'attrice nonchè Miss Italia 2012 Giusy Buscemi. I due sono stati insieme poco dopo l’incoronazione della siciliana nel 2012 e molti sono gli scatti che lo testimoniano e che li vedono insieme a numerosi eventi mondani. Anche sui social appaiono scatti dei due condivisi dallo stesso Alex che, nelle immagini, bacia con amore la sua ex nota fidanzata. Cosa ne penseranno le due troniste? Inevitabile che questo possa diventare un nuovo motivo di sospetto per coloro che potrebbero arrivare a credere che il già discusso corteggiatore sia interessato solo alle telecamere e alla notorietà, visto anche il suo desiderio di diventare un noto attore.

