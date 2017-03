Andrea Melchiorre e Martina Luchena / Gli scatti da Zanzibar sollevano i dubbi dei fans: flirt in corso?

Andrea Melchiorre e Martina Luchena

ANDREA MELCHIORRE E MARTINA LUCHENA A ZANZIBAR: LE FOTO SCATENANO IL GOSSIP – Bellissimi e in perfetta forma, Andrea Melchiorre e Martina Luchena hanno lasciato il freddo che ancora insiste sull’Italia per godersi il sole e il mare di Zanzibar. L’occasione è la promozione della nuova collezione di 2BEKINI SS17. Un viaggio di lavoro ma anche un’occasione per trascorrere qualche giorno insieme e godersi la meraviglia di quei posti. Tra Andrea Melchiorre e Martina Luchena, amatissimi ex corteggiatori di Uomini e Donne, grazie a diversi lavori che li hanno visti protagonisti insieme, è nata una bella amicizia. Il feeling che è facile percepire dai loro sguardi, tuttavia, ha sollevato diversi dubbi nei fans. Entrambi single, Andrea Melchiorre e Martina Luchena formerebbero davvero una bellissima coppia. Di fronte ai numerosi rumors, tuttavia, l’ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi ha più volte smentito un flirt in corso con l’ex fidanzato di Valentina Dallari assicurando di avere con lui solo un rapporto amichevole, nato durante le varie campagne promozionali. Tuttavia, gli scatti che arrivano da Zanzibar hanno nuovamente scatenato il gossip. Tra i due ci sono sorrisi e sguardi complici che farebbero pensare ad un’amicizia che, lentamente, si sta evolvendo in qualcosa di più. Di fronte all’eventualità di un flirt tra Andrea Melchiorre e Martina Luchena, i fans si sono già scatenati. Sono davvero tanti coloro che sperano nella nascita di una storia d’amore tra i due anche se, per il momento, non ci sono foto compromettenti che facciano pensare effettivamente ad un amore in corso. Tra Andrea Melchiorre e Martina Luchena, dunque, Zanzibar sarà galeotta? Cliccate qui per vedere tutte le foto.

