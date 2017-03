BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: Eric è solo un burattino nelle mani di Quinn?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 24 MARZO: ERIC E' SOLO UN BURATTINO? - Canale 5 trasmetterà oggi una nuova puntata di Beautiful, nella quale continueranno a tenere banco le lotte per il potere all'interno della Forrester Creations. I sospetti di Ridge, riguardante la possibile scalata delal Fuller nella casa di moda, si faranno sempre più concreti: come dimostrato in occasione della riassunzione di Ivy, il patriarca Forrester sarà sempre più influenzato dalle opinioni dell'amante, realizzando i suoi desideri sia sul lavoro che nella vita privata. Se ancora ci fossero dei dubbi, essi verranno meno quando Ridge e Steffy saranno protagonisti dell'ennesima discussione con Quinn, chiedendole di andarsene dall'azienda di famiglia. Nonostante le loro opinioni siano molto chiare, Eric non avrà dubbi sul da farsi e prenderà le difese della donna della quale si è innamorato. Forte di questo appoggio incondizionato, fin dove arriverà la madre di Wyatt?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: TERMINA IL VIAGGIO IN AUSTRALIA, E POI? - La trasferta dei Forrester e degli Spencer sia avvia alla conclusione. Con i festeggiamenti e le inevitabili sorprese in occasione del matrimonio di Steffy e Liam non ci sarà molto altro da fare in quel di Sidney, ad esclusione delle possibili nozze a sorpresa di Brooke e Ridge. Ma considerando il flirt tra lo stilista e Quinn, esse difficilmente verranno celebrate! Le prime anticipazioni riferite alle trame della prossima settimana segnalano, infatti, il ritorno a casa degli invitati, a partire da RJ, che avrà il suo bel da fare in quel di Los Angeles. Si vocifera infatti che il suo avvicinamento con Coco Spectra, la sorella minore di Sally, diventerà sempre più evidente. La ragazza qualche settimana fa ha evitato che l'amico venisse investito da un muletto, quale sarà ora la sua prossima mossa? Riuscirà a conquistare l'ambito bocconcino Forrester, confermando il gemellaggio tra la stirpe di Ridge e le Spectra?

