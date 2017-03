BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata americana 27 marzo: Bridge al capolinea, lunga vita ai Brill?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 27 MARZO: BRUTTE NOTIZIE PER BROOKE? - Dopo la pausa per il weekend, negli Stati Uniti la programmazione di Beautiful tornerà lunedì 27 marzo con una settimana ricca di grandi novità. Archiviati i bagordi per le nozze di Steffy e Liam, arriverà il momento di pensare ad un'altra coppia che aveva programmato di realizzare il loro sogno d'amore nella Terra dei Canguri. Stiamo ovviamente parlando di Brooke e Ridge, che avrebbero dovuto diventare marito e moglie in una cerimonia segretissima, con la sola Katie a fare da damigella d'onore. Sembra però che non tutto andrà come previsto: nonostante Quinn e Ridge si siano promessi ancora una volta di porre fine a qualsiasi loro incontro, si tratterà ancora di parole lasciate al vento. La coppia, infatti, si scambierà un nuovo bacio appassionato ma questa volta non sarà Ivy a sorprenderli come accaduto qualche settimana. I Quidge dovranno prepararsi al peggio, perché sarà niente meno che Brooke a vedere quel romantico incontro. Ed è difficile pensare che questa scoperta possa restare priva di conseguenze...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 27 MARZO: NUOVE COPPIE IN ARRIVO? - Fin dal giorno in cui gli Spencer e i Forrester faranno ritorno a Los Angeles, molti nodi verranno al pettine nelle puntate americane di Beautiful. Non parleremo soltanto dall'inevitabile crisi della relazione tra Brooke e Ridge, che difficilmente proseguirà dopo la scoperta del flirt di quest'ultimo con Quinn. Gli scambi di coppia a quel punto sembreranno, infatti, essere inevitabili: Brooke sarà libera di passare all'altro uomo della sua vita, Bill, mentre Eric potrebbe avere campo libero per un sorprendente avvicinamento con Katie, nell'aria oramai da diversi mesi. Ma ci sarà spazio anche per le giovani generazioni: prima del viaggio in Australia, Coco Spectra era stata assunta alla Forrester Creations, trovando la completa approvazione di RJ e Thomas. E proprio con il figlio minore di Ridge aveva scambiato un primo bacio, che a quanto pare non sarà l'ultimo: sembra infatti che molto presto la coppia si avvicinerà ancora, sarà questo l'inizio di un vero amore?

