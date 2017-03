BELEN RODRIGUEZ / News: vacanza in Quatar con Iannone e Santiago, il web mormora… (Oggi, 24 marzo 2017)

Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL IN VACANZA MA IL WEB NON RIPOSA (OGGI, 24 MARZO 2017) - Belen Rodriguez continua a collezionare una pioggia di critiche dietro l'altra: cosa è successo ultimamente? Ecco le ultimissime notizie di gossip riguardanti la showgirl argentina più amata dal pubblico italiano. La conduttrice di "Tu si que vales", attualmente si sta godendo un poco di relax insieme al piccolo Santiago, il figlio nato dall'amore con il ballerino campano Stefano De Martino. Mamma e figlio hanno quindi raggiunto Andrea Iannone, il campione di MotoGp ed attuale fidanzato di Belen che si trova in Quatar. Mentre il pilota Suzuki sarà impegnato con il primo Gp stagionale, l'argentina passerà il tempo per dedicarsi al relax in attesa che le gare del fidanzato prendano il via. E così, con lei ha deciso anche di portare il piccolo Santiago per condividere i momenti di serenità con i grandi amori della sua vita. Naturalmente, anche in questo caso, Belen ha deciso di condividere scatti e video con gli utenti di Instagram, aggiornando quotidianamente il suo profilo fotografico con nuove ed invidiabili perle di bellezza. Tra selfie in spiaggia, pose ad hoc nel letto e sorrisi divertiti, tra Belen e Andrea il feeling è sempre più palpabile, così come l'ardente passione che li lega. Nonostante la gioia, per Belen arrivano costantemente anche i "dolori". Ecco perché, i leoni da tastiera 2.0, hanno affilato le unghie per criticare ancora una volta la showgirl. Gli haters infatti, hanno puntato il dito contro l'argentina ancora una volta criticandola di non avere un abbigliamento consono per una visita in moschea. Ma non solo, molti mettono in discussione anche il rapporto d'amore che la lega al pilota di MotoGp così come la scelta di portare il piccolo Santiago in vacanza con lei. L’argentina però alle critiche, questa volta ha deciso proprio di non rispondere: avrà fatto bene? Visto il relax e l’espressione sognante, pare proprio che questa mossa sia più che azzeccata!

