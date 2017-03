CELEBRITY MASTERCHEF / Eliminati Capitani e Cucinotta: i commenti su Twitter (puntata 23 marzo 2017)

Mara Maionchi a Celebrity Masterchef

CELEBRITY MASTERCHEF, ANTONIO CAPITANI E MARIA GRAZIA CUCINOTTA ELIMINATI: I COMMENTI SU TWITTER ALLA SECONDA PUNTATA DEL 23 MARZO 2017 Su Sky Uno abbiamo assistito alla seconda puntata di Celebrity Masterchef. Altri due concorrenti vip, Maria Grazia Cucinotta e Antonio Capitani, hanno dovuto lasciare la gara. Nesli è riuscito a salvarsi all’ultimo nel pressure test, dimostrando grande grinta e orgoglio. Per il pubblico da casa, la vincitrice morale di oggi è senz’altro Mara Maionchi. È stata infatti in grado, insieme a Roberta Capua, di stupire i giudici con l’invention test, dovendo cucinare un piatto che contenesse due ingredienti così agli antipodi come le ostriche e i mirtilli. Scorgendo i commenti su Twitter dei telespettatori, in pochi dimenticano la scena iniziale in cui, aperta la Mistery box, la Maionchi si è trovata di fronte a un’anguilla: la discografica era disposta anche a rinunciare alla gara pur di non avere a che fare con quel pesce. Per fortuna non era necessario utilizzarlo. La Maionchi è stata poi un capitano esigente e ferreo durante la prova esterna, richiamando con il suo consueto modo colorito Nesli, che sfidava a distanza Britti. Con quella che lei stessa ha definito fortuna, poi, è riuscita a salvarsi dal pressure test preparando la crema per i macarons con una tecnica che ha colpito un pasticciere esperto ed esigente come Iginio Massari. Tra i commenti se ne scorgono alcuni che esprimono dispiacere per l’eliminazione di Maria Grazia Cucinotta. L’attrice si è anche messa a piangere, probabilmente perché per lei c’erano altri pensieri al di là del talent, che l’hanno distratta dalla gara. In tanti non vedono comunque l’ora di giovedì prossimo, così da vedere chi riuscirà ad andare avanti.

© Riproduzione Riservata.