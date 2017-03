CRAZY, STUPID, LOVE/ Su Italia 1 il film diretto da Glenn Ficarra e John Requa (oggi, 24 marzo 2017)

film prima serata

CRAZY, STUPID, LOVE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 24 MARZO 2017: IL CAST - Crazy, stupid, love, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 24 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia sentimentale che è stata realizzata in USA nel 2011 per la regia di Glenn Ficarra e John Requa. Nel cast sono presenti Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone, JOnah Bobb e John Carrol Lynch. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

CRAZY, STUPID, LOVE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 24 MARZO 2017: LA TRAMA - Il protagonista è un uomo di quaranta anni circa di nome Cal Weaver (Steve Carell) che sta vivendo un momento molto fortunato sia nella propria vita privata grazie a quello che è da sempre l’amore della sua vita, sua moglie con la quale ha avuto dei splendidi figli e sia nella vita lavorativa poiché ha un lavoro che ama e che svolge con passione. Cal si sente l’uomo più fortunato di questo mondo ma non sa che una terribile notizia sta per battersi sulla sua casa. Sua moglie, che credeva fedele e innamorata di lui, lo tradisce con un altro uomo e non dicendosi più innamorata gli chiede il divorzio. Le certezze e la tranquillità della sua vita vengono spezzate immediatamente. Tuttavia senza neanche rendersene conto, Cal si ritrova ad essere single con la doppia sfortuna di non essere capace di andare ad un appuntamento essendo oramai fuori allenamento da decenni. Si sente infatti totalmente fuori luogo ed imbranato, da decidere di recarsi in un bar per poi passare tutta la serata al bancone senza provare a conoscere alcuna donna. Ad accorgersi di lui però è un ragazzo di trent'anni, un certo Jacob Palmer (Ryan Goslin) che lo avvicina e che gli insegna tutta l'intraprendenza per cercare di attirare a se numerose donne. In questo periodo però anche la vita sentimentale del figlio Robbie va in frantumi in quanto si innamora di una babysitter molto più grande di lui che invece sembra essere più interessata a Cal. L'uomo però nonostante le provi tutte per cercare di crearsi una nuova immagine e conoscere nuove donne, sembra essere sempre trattenuto da qualcosa. In fondo nonostante ci provi con tutte le proprie forze, l’amore per sua moglie è ancora troppo vivo in lui.

