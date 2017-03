Elenoire Casalegno (da Facebook)

ELENOIRE CASALEGNO & SEBASTIANO LOMBARDI IN CRISI? DIRETTORE DI RETE 4 PAPARAZZATO CON LA VELINA IRENE CIONI - Sono sempre più insistenti le voci sulla crisi tra Elenoire Casalegno e il marito Sebastiano Lombardi, soprattutto dopo le foto che lo ritraggono in compagnia di Irene Cioni. Il direttore di Rete 4 è stato paparazzato da Novella 2000 a Madonna di Campiglio con la velina bionda di Striscia la Notizia. Risate e complicità tra i due in montagna, come testimoniano le foto pubblicate dal settimanale: sembrano davvero affiatati Sebastiano Lombardi e Irene Cioni, ma cosa ne penserà Elenoire Casalegno? Da tempo circolano indiscrezioni sulla crisi del loro matrimonio, avvalorate dal fatto che l'ex concorrente del Grande Fratello Vip non si vede da molto tempo in coppia con il marito. E ora spuntano gli scatti del 46enne con un'altra ragazza, molto più giovane di lui (23 anni). La paparazzata di Novella 2000, dunque, sta dando corpo alle voci di una possibile rottura tra Elenoire Casalegno e Sebastiano Lombardi.

ELENOIRE CASALEGNO & SEBASTIANO LOMBARDI IN CRISI? DIRETTORE DI RETE 4 PAPARAZZATO CON LA VELINA IRENE CIONI - Non solo foto, ma anche indiscrezioni: Sebastiano Lombardi non vive più con Elenoire Casalegno. Stando a quanto riportato da Novella 2000, il direttore di Rete 4 ora vivrebbe da solo. Strade separate, dunque, per i due e, infatti, Lombardi è andato in montagna con Irene Cioni per un weekend trascorso all'insegna del divertimento con gli amici. La velina bionda di Striscia la Notizia ha partecipato ad un evento importante, la Dolomite's Fire, una fiaccolata solidale, ma è stata sempre molto vicina al marito di Elenoire Casalegno. Si diceva fosse fidanzata, ma potrebbe essere tornata single. Secondo il settimanale, chi conosce entrambi sta incrociando le dita per loro, che però non vogliono avere i riflettori puntati addosso. Invece, i rumors su Elenoire Casalegno hanno parlato di un avvicinamento sospetto con Daniele Bossari, il collega di "Mistero", sposato con Filippa Lagerback. Gli indizi sulla loro rottura, dunque, sono tanti.

