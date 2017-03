Elisa / Amici 2017, attacco a Morgan al Serale: "È uno stratega, quasi diabolico!

Amici 2017 Serale, elisa e morgan

Amici 2017, è già scontro al serale: i commenti di Elisa sul 'rivale' Morgan sono duri - Ad un passo dalla prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda domani su Canale 5, Elisa dice la sua sulla sua squadra e lancia un'inaspettata critica a Morgan, coach della squadra Bianca. Intervistata da Qn, la cantante e direttore artistico della squadra Blu sul rivale infatti ammette: "Per come lo conoscevo è una persona intelligente e divertente, poi ho scoperto anche il suo lato aggressivo, da stratega, che ho visto nella registrazione della puntata di sabato. Quasi diabolico". Per Elisa, Morgan dovrebbe quindi stare attento "a non mettere in scena se stesso al posto dei ragazzi" vista la grande personalità artistica del cantante. "Qui si premiano le performance e le canzoni, ci si innamora di questo, non dell'artista e bisogna fare i conti con un genere mainstream. - aggiunge ancora Elisa, che sul rivale conclude - Con Morgan è scontro perché abbiamo ideologie completamente diverse, loro puristi, io imbastardita, mi piace inglobare".

Elisa ad Amici 2017, il coach dei Blu parla della squadra: ecco chi sono i suoi preferiti... - Lascia i commenti su Morgan per parlare della sua squadra e di come ognuno viene gestito da lei in modo diverso: "Attenzione, direzione artistica della loro performance, arrangiamento e produzione. Credo di essere sincera, diretta, sensibile ma decisa nell'affrontare i problemi" dichiara Elisa, che ricorda come quest'anno siano state introdotte regole diverse come quella per chi non prende punti, costretto a sedersi dietro che, per la cantante, è un segnale forte da gestire. Ma con chi avrà trovato maggiore feeling Elisa? La cantante non si sbilancia anche se i suoi commenti sui ragazzi sembrano far carpire qualcosa: "Riccardo è un talento, oltre a essere molto bello, racconta storie adolescenziali, ha una struttura strutturata ma non ha paura di essere pop - e ancora - Federica ha il dono di raccontare in modo fresco, emotivo quello che canta, scrive anche cose sue, più o meno strutturate, è impregnata di musica e note - infine per il ballo - Andreas si è dovuto ritirare l'anno scorso a una settimana dal serale per un infortunio, si è ripresentato e ha rifatto tutta la trafila daccapo, è bello forte, cresciuto, ha un altro fuoco dentro".

