Fabrizio Corona / Geraldine Darù: “Ho solo detto la verità, non cancellerò i tatuaggi fatti per lui”

Fabrizio Corona

FABRIZIO CORONA, NEW. GERALDINE DARÙ SI DIFENDE: “HO SOLO DETTO LA VERITÀ, NON CANCELLERÒ I TATUAGGI FATTI PER LUI” - Durante la sua deposizione in aula nel processo contro Fabrizio Corona, l’ex collaboratrice del fotografo Geraldine Darù ha raccontato ei borsoni pieni di contanti che Francesca Persi, imputata nel processo, le aveva chiesto di custodire, quelli che la Persi avrebbe poi portato in Austria. La Darù ha riconosciuto i pacchi da lei custoditi per una notte in un albergo di Milano nelle foto mostrate dal pm Alessandra Dolci ma, come riporta Repubblica.it, ha voluto sottolineare che "Fabrizio era un gran lavoratore, uno stakanovista". L’ex dipendente di Atena è stata definita la “grande accusatrice” di Corona ma non lo rinnega e, come scrive Ilgazzettino.it, non ha nessuna intenzione di cancellare i tatuaggi sulla sua pelle che sono dedicati a lui. Davanti ai giudici la Darù ha ribadito che per lei Corona e la Persi erano come una famiglia e ora prova a lasciarsi alle spalle la vicenda spiegando di aver solo detto la verità: “Sulla mia pelle ho imparato qualcosa. Non ho mai denunciato Fabrizio, ci tengo a precisarlo, ho solo svolto il mio dovere di cittadina onesta raccontando tutto, quando la questura mi ha chiamata per l'interrogatorio”. (Aggiornamento di Linda Irico).

FABRIZIO CORONA, NEWS: NUOVA UDIENZA. LA TESTIMONIANZA DI UNA DIPENDENTE DI ATENA: “GUADAGNAVA TANTO, VENIVAMO PAGATI MENSILMENTE IN CONTANTI” - Si è tenuta ieri una nuova udienza del processo a Fabrizio Corona, in cui l'ex agente fotografico è imputato insieme alla collaboratrice Francesca Persi per i 2,6 milioni di euro trovati in parte in un controsoffitto e in parte in dei conti in Austria. Il collegio della prima sezione penale, presieduto da Guido Salvini, ha ascoltato la testimonianza di una delle dipendenti di Atena, società di promozione e organizzazione in cui Fabrizio Corona risultava formalmente come collaboratore con stipendio mensile ma che sarebbe stata riconducibile a lui, come scrive Ilgiorno.it. La donna ha affermato: “Guadagnava tanto, i clienti facevano la fila per lavorare con noi”. Per quanto concerne invece le modalità di pagamento, la donna ha affermato di aver sempre ricevuto “pagamenti mensili in contanti”. Con le stesse modalità sarebbero stati pagati anche gli altri lavoratori tra cui Geraldine Darù, a sua volta collaboratrice di Atena e ora sua grande accusatrice. La teste ha spiegato: “Ogni mese Francesca o Fabrizio ci facevano trovare il nostro compenso mensile sulla scrivania. Erano soldi in contanti”. Anche alcuni fornitori di servizi fotografici, secondo quanto riferito in aula dalla testimone, sarebbero stati pagati in contanti. La prossima udienza del processo a Fabrizio Corona si terrà il prossimo 30 marzo e dovrebbe concludersi l'esame dei testimoni del pm. Il 6 aprile dovrebbe invece essere il giorno dell’interrogatorio in aula dell’imputato.

