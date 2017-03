FORTITUDE 2 / Anticipazioni puntata 24 marzo 2017: Dan o Vladek, chi è il vero assassino?

Fortitude 2, in prima Tv assoluta

FORTITUDE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 24 marzo 2017, Sky Atlantic trasmetterà il 9° episodio di Fortitude 2, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Sarinda (Parminder Nagra) incontra Dan (Richard Dormer) alla taverna e cerca di convincerlo a prestare le cure adeguate alla moglie. L'uomo, tuttavia, le rivela che Elena (Verónica Echegui) era sveglia mentre si trovava sul tavolo operatorio e lei si occupava di inciderla. Poco dopo, Dan raggiunge la centrale e trova Eric (Björn Hlynur Haraldsson) in piena crisi isterica. Lo Sceriffo ha appena saputo, infatti, che Hildur (Sofie Gråbøl) è morta e viene invitato a sfogare tutto nell'alcool. Intanto, Munk (Ken Stott) continua a vacillare e viene messo in guardia da Sarinda sul fatto che Dan non voglia collaborare. La scienziata gli sottolinea anche che è lui ad aver firmato tutti i documenti. Mentre Vladek (Robert Sheehan) scopre che Freya (Michelle Fairley) non sta migliorando, Michael (Dennis Quaid) e Vincent (Luke Treadaway) prelevano il cadavere, a cui mancano gi occhi, e lo trasportano fino al laboratorio di Sarinda. Michael le chiede poi di curare di nuovo la moglie, convinto che sia a conoscenza di qualche particolare che potrebbe salvarla. Il medico però continua ad affermare che le sue teorie siano campate in aria, ma Michael intuisce che gli sta mentendo. In casa di Hildur, Petra (Alexandra Moen) e Ingrid (Mia Jexen) ripercorrono le ultime parole dell'ex Govenatrice e le telefonate ricevute prima di uscire. Ingrid realizza solo in quel momento di essere stata l'ultima a vederla viva. Quando Michael scopre dal figlio che cos'è successo a Hildur, raggiunge Eric alla taverna per discutere di quanto è successo. Lo Sceriffo è alterato e pensa che la moglie si sia suicidata, come si mormora in paese e quando Michael insinua che sia collegato a Munk, va in escandescenza. Michael riferisce quindi tutto a Petra e Ingrid, arrivate in quel momento, e conclude che anche la promozione di Eric fosse parte di Munk. Ore dopo, Petra entra nella casa di famiglia e nota che l'impianto elettrico ha delle analogie con quanto visto in alcune scene del crimine. Ingrid riferisce poi tutto a Munk e approfitta della sua ingenuità per confermare che potrebbe Hildur potrebbe essere un'altra vittima del serial killer. Al laboratorio, Sarinda e Vladek discutono su chi dei due debba tenere Dan per aiutarlo ed è lo sciamano a vincere il match, grazie all'uso del taser. Mentre Vladek trasporta il corpo di Dan altrove, Michael e Petra continuano a controllare la mappa delle zone circostanti, fino a risalire alla miniera in cui tutto potrebbe essere iniziato.

FORTITUDE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 MARZO 2017, EPISODIO 9 - Siamo alle battute finali di Fortitude 2 ed ormai tutto sta assumendo contorni molto precisi. Svelata l'identità dell'assassino, come farà la popolazione a fermare l'ondata di violenza che dilaga nella cittadina? Grazie all'anticipazione dell'episodio, trasmessa da Sky Atlantic alla fine del precedente, sappiamo che Munk avrà molto da temere. Ormai il suo gioco è stato smascherato, ma saranno gli agenti ad occuparsene. Michael, infatti, è impegnato su altri fronti a risalire alla verità, soprattutto perché rappresenta l'unica via di salvezza della moglie. Nella puntata di questa sera, le autorità verranno messe a dura prova dalle azioni di Vladek, che si rivela inarrestabile. Sappiamo già che le sue intenzioni su Dan non sono positive e che intende 'liberarlo' grazie al modus operandi che apprezza. Dan, tuttavia, non ha ancora manifestato la sua vera natura.

