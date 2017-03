FRATELLI DI CROZZA/ Imitazioni e sketch 24 marzo 2017: Angela Merkel, Paolo Gentiloni e Beppe Grillo

Fratelli di Crozza

FRATELLI DI CROZZA, IMITAZIONI E SKETCH PUNTATA 24 MARZO 2017: IL COMICO NEI PANNI DI ANGELA MERKEL, PAOLO GENTILONI E BEPPE GRILLO - La nuova avventura di Maurizio Crozza su Nove con Fratelli di Crozza continua questa sera, venerdì 24 marzo 2017, alle 21.15. In questo nuovo appuntamento con la comicità dello showman assisteremo ancora una volta alle numerose parodie da lui create per prendere in giro i personaggi del mondo della politica, della società e dello spettacolo. Il comico genovese parlerà di Europa in questa puntata e per farlo si calerà nei panni di ben tre personaggi della scena politica italiana e internazionale: la premier tedesca Angela Merkel, il primo ministro italiano Paolo Gentiloni e il leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. Dopo aver vestito i panni di Matteo Renzi, Michele Emiliano e Antonio Razzi, il comico tornerà quindi a occuparsi dell’attualità politica. Non mancherà il consueto monologo iniziale e dedicato a quanto accaduto negli ultimi sette giorni e quasi sicuramente il comico genovese mostrerà sullo schermo alle sue spalle una foto che ha fatto molto discutere negli ultimi giorni: il selfie di Antonio Razzi con Assad. A chiudere la puntata potrebbe essere proprio la parodia di Razzi, che anche la scorsa settimana è stata la ciliegina sulla torta di una puntata divertentissima.

