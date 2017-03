FROM PARIS WITH LOVE/ Su Iris il film con John Travolta (oggi, 24 marzo 2017)

film prima serata

FROM PARIS WHIT LOVE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 24 MARZO 2017: IL CAST - From Paris with love, il film in onda su Iris oggi, venerdì 24 marzo 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere azione - spionaggio che è stata diretta da Pierre Morel mentre il soggetto è stato scritto da Luc Besson e la sceneggiatura di Adi Haask. Il cast è di primissimo livello composto da John Travolta, Jonathan Rhys Myers, Kasia Smutniak e David Gasman. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

FROM PARIS WHIT LOVE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 24 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di un agente della CIA di nome Charlie Wax (John Travolta) che da sempre agisce d'impulso usando nel suo lavoro dei metodi poco ortodossi. L'uomo, infatti non è capace di attenersi ai nuovi metodi di intelligence che i suoi capi gli chiedono ma preferisce entrare egli stesso in azione con pistola e bazooka. Di tutt'altro avviso e comportamento è invece l'agente segreto James Reese (Jonathan Rhys Meyers) che al contrario è molto attento a rispettare tutte le regole nel suo lavoro che svolge sottocopertura all'ambasciata americana di Parigi come assistente. James viene chiamato per indagare e far luce su di una importante organizzazione criminale della Cina che è riuscita a mettere radici a Parigi tenendo in mano il più grande spaccio di droga. Al capo di questa organizzazione cinese vi è un uomo di nome Wong (Yin Bing), che è un pericoloso malvivente, motivo per cui viene deciso di affiancargli un partner. Si tratta appunto di Wax. Il suo arrivo nella vita di James ma anche nel suo lavoro crea una serie di problemi in quanto i due non riescono a trovare un modo comune per condurre le indagini. Inoltre Wax inizia anche ad interferire nella vita sentimentale di Wong mettendo di fatto in crisi il suo rapporto con la sua fidanzata Carolina. Tuttavia, gli interessi che hanno spinto Wax a recarsi a Parigi non sono solo legati a sgominare l'organizzazione terroristica, ma hanno anche l'obiettivo di evitare un pericoloso attentato nei confronti di un noto personaggio politico. Grazie alle loro indagini però scoprono che è proprio Caroline l’esecutrice. I due dovranno tentare in tutti i modi di provarla a convincere pena la sua morte.

