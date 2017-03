Gina Lollobrigida/ Il marito è Javier Rigau: il matrimonio è valido!

gina lollobrigida

Gina Lollobrigida, assolto dall'accusa di truffa il marito Javier Rigau: il matrimonio è valido! - Se n'è parlato a lungo e in più puntate nel noto salotto di Barbara D'Urso, dove Gina Lollobrigida aveva sempre negato le dichiarazioni fatte da Javier Rigau sul presunto matrimonio. Oggi arriva però l'esito dell'attesa sentenza che porta un risultato probabilmente inaspettato e che va a totale favore dell'imprenditore catalano. "Il fatto non sussiste e il matrimonio è valido" queste le parole pronunciate alla fine del processo tenutosi oggi e che ha visto in sala un'attenta Gina Lollobrigida. Ma facciamo un passo indietro a quando il pm Claudia Terracina aveva chiesto, per il catalano 35 anni più giovane dell'attrice, una condanna a 8 mesi di reclusione per truffa consumata e falso riferito alla contraffazione di un atto notarile. Rigau avrebbe insomma tentato di "nascondere alla Lollobrigida le sue manovre illecite, perchè doveva rimanere inconsapevole di essere sposata".

Gina Lollobrigida, assolto da tutte le accuse di truffa il marito Javier Rigau, di 35 anni più giovane - L’imprenditore catalano Francisco Javier Rigau avrebbe quindi ingannato Gina Lollobrigida convincendola a ratificare davanti al notaio nell’aprile del 2012 il matrimonio religioso contratto il 29 novembre del 2010 in Spagna per suo conto della procuratrice Maria Mercedes Gubilondo. Oggi però, dopo un processo durato circa due ore, l'uomo è stato assolto da tutte le accuse, ma non è tutto in quanto il giudice Paola Roja in aula ha annunciato alla stessa Lollobrigida che il matrimonio non è un "perfetta truffa" - come lei stessa ha dichiarato anche a Domenica Live di Barbara D'Urso - ma è più che valido. Rigau scansa una condanna a 8 mesi di reclusione, che era stata richiesta dal pm Claudia Terracina, e - difeso dagli avvocati Michele e Alessandro Gentiloni Silveri - ottiene invece la conferma in aula della veridicità della sua versione e l'assoluzione da tutte le accuse.

