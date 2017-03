I SOLITI IGNOTI/ La concorrente indovina l’identità. Chi giocherà oggi, 24 marzo 2017?

I soliti ignoti su Rai 1

I SOLITI IGNOTI, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, venerdì 24 marzo 2017) - Dopo il tg di Rai 1 siamo in compagnia queste sere di I Soliti Ignoti. In attesa di scoprire chi giocherà oggi, venerdì 24 marzo 2017, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Con Amadeus conosciamo le otto identità nascoste. Vediamo i loro visi, a quale di loro corrisponderà il mestiere citato? La concorrente è pronta a cominciare. Sul lato dello schermo vediamo le identità: fa cosmetici, modella di bikini, gioca a calcetto, lavora in banca, fornisce buoni pasto, fa trenta rotazioni sulla testa, vende giornali, produce vino. A disposizione la concorrente ha tre indizi e due avvicinamenti. Con il primo uomo l'identità vale 15.000 €. La giocatrice tenta con i buoni pasto e indovina al primo colpo. La seconda identità la vediamo solo da casa vale 60.000 € con imprevisto. La donna giovane di cui bisogna indovinare l'identità spinge la concorrente a dire modella di bikini, ma non è lei e quindi si azzera il montepremi.

Terza identità e si tratta di un uomo, si presenta, iniziano le valutazioni della giocatrice che infine chiede l'indizio. L'uomo dice che fa brillare gli occhi e la giocatrice è indecisa tra cosmetici e produce vino. L'identità vale 25.000 €. La giocatrice tenta con cosmetici, ma sbaglia e si prosegue con la quarta identità. Un ragazzo molto giovane fa pensare alla concorrente che sia la persona di trenta rotazioni sulla testa o giocatore di calcetto. Prova con le trenta rotazioni e indovina. Il montepremi vale 30.000 €. Lo vediamo fare le rotazioni mentre Amadeus conta i giri.

Il quinto uomo di cui bisogna indovinare l'identità si presenta. La concorrente è sicura che l'uomo venda giornali. L'identità vale 100.000 € con imprevisto. Non è lui che vende giornali, di nuovo si azzera il montepremi. La sesta identità è una donna di trentacinque anni e la concorrente chiede l'indizio. La giocatrice comincia con le sue considerazioni e procedendo per esclusione chiede anche l'avvicinamento. Osservandole le mani prova con lavora in banca. L'identità vale 30.000 € e finalmente la concorrente indovina. La successiva identità è una giovane donna, la concorrente riprova con modella di bikini. L'identità vale 5.000 €, la giocatrice indovina e il montepremi ammonta a 35.000 €. Ora è la volta di una signora, per l'ultima identità la giocatrice si avvicina e le osserva le mani e chiede anche l'indizio. La concorrente azzarda con vende giornali. Prima della risposta conosciamo le identità non indovinate e per esclusione qualcosa il pubblico iniziare a intuire qualcosa. La giocatrice ha indovinato e il montepremi totale arriva a 40.000 €. È il momento di scoprire il parente misterioso, da dietro i vetri compare una donna. Osservando da vicino per trenta secondi la concorrente prova a indovinare di chi la ragazza è parente. Deve scegliere se raddoppiare indovinando il grado di parentela. La giocatrice sceglie di giocare per i suoi 40.000 € e Amadeus inizia a elencare gli indizi che sono età e grado di parentela. La giocatrice è in difficoltà. Dimezzando il montepremi la giocatrice può eliminare quattro identità ignote. La giocatrice prova così a indovinare proponendo un'identità. La risposta è giusta e la concorrente festeggia i suoi 20.000 €. Appuntamento a questa sera con il game dei misteri.

