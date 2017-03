IL PARADISO PER DAVVERO/ Su Rai 2 il film con Greg Kinnear (oggi, 24 marzo 2017)

film prima serata

IL PARADISO PER DAVVERO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 24 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Il Paradiso per davvero, il film in onda su Rai 2 oggi, venerdì 24 marzo 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di genere drammatica del 2014 diretta da Randall Wallace (We were soldiers - Fino all'ultimo uomo, Braveheart, La maschera di ferro) ed interpretata da Greg Kinnear (Little Miss Sunshine, Qualcosa è cambiato, The last song), Kelly Reilly (Eden Lake, Calvario, la serie tv True Detective) e Thomas Haden Church (le serie tv Ned & Stacey e Wings). Le esperienze di premorte o esperienze ai confini della morte di solito indicate con la sigla NDE (Near Death Experience) sono esperienze in rari casi descritte da pazienti ripresisi dopo arresti cardiaci, periodi di coma o gravi traumi o malattie che li hanno portati al confine fra la vita e la morte. Queste esperienze hanno spesso alcuni elementi in comune, indipendentemente dalla religione del paziente, come l'impressione di attraversare un tunnel buio in fondo al quale si intravede una luce o sensazioni di pace e serenità mai provate in vita in modo così intenso. Queste esperienze, che sembrerebbero provare l'esistenza di qualcosa dopo la morte fisica, sono anche soggetto di studi scientifici che per il momento le identificano come stadi allucinatori dovuti al trauma o ai forti scompensi chimici che attraversa il corpo quando sta per morire. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL PARADISO PER DAVVERO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 24 MARZO 2017: LA TRAMA - Il piccolo Colton Burpo (Connor Corum), un bambino di soli 4 anni, viene operato d'urgenza per un'appendicite perforata che rischia di ucciderlo. L'operazione riesce perfettamente e i medici riescono a salvare la vita al piccolo, ma quest'ultimo racconta di avere avuto, durante l'anestesia, un'esperienza di pre-morte. Colton racconta al padre Todd (Greg Kinnear), una pastore metodista, di avere visitato il Paradiso e di avere conosciuto Gesù, degli angeli e alcuni membri scomparsi della sua famiglia. In un primo momento l'episodio viene attribuito alla fantasia del bambino, ma quest'ultimo dimostra di conoscere fatti del passato della sua famiglia che nessuno gli aveva mai raccontato, e di avere una preparazione religiosa non comune per un bambino della sua età, di cui lo stesso padre è molto stupito. Todd comincia quindi a cercare delle risposte per capire cosa può essere successo al figlio durante quella drammatica operazione.

