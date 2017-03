IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: Hernando mette in guardia Severo su un attentato?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 24 MARZO: HERNANDO METTE IN GUARDIA SEVERO? - Nuovo doppio appuntamento per Il Segreto che anche oggi andrà in onda in ben due graditissime puntate: la prima comincerà come sempre alle ore 16:30 circa, mentre la seconda sarà in programma la sera, dalle ore 21:15 (solo per questo venerdì). Gli anarchici continueranno a destare grande preoccupazione a Puente Viejo dove, nonostante le indagini di Longinos non abbiano portato importanti risultati, non si potrà ancora cantare vittoria. Tale fatto verrà confermato da un colloquio tra Hernando e Cifuentes: quest'ultimo informerà l'amico di un imminente attacco terroristico che potrebbe colpire niente meno che Severo Santacruz. Di fronte ad una così sconvolgente notizia, Dos Casas non saprà come comportarsi: dovrà mettere in allarme il suo nemico, colpevole di non avere fatto nulla per salvare la famiglia Mella dall'incendio? O sarà meglio stare in silenzio, lasciando che il destino abbia il suo corso? Dopo brevi riflessioni, Hernando giungerà alla sua decisione...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CHE FINE HANNO FATTO SEVERO E CANDELA? - C'è un grande punto interrogativo che ancora resta irrisolto tra i telespettatori spagnoli de Il Segreto. Severo e Candela torneranno in scena o il loro sarà un addio? Dopo che Santacruz ha finto la sua morte per sfuggire dalle grinfie di Cristobal, non si è più saputo nulla di lui, né tanto meno ci sono state informazioni importanti riguardanti la moglie e il piccolo Carmelo Jr. Anche in questo caso, il loro decesso è stato solo una finzione per fare in modo che il figlio illegittimo di Salvador Castro non compisse la sua vendetta. La bella famigliola si è trasferita da Lucas, ma si rivedrà prima o poi? A differenza di altri illustri personaggi, come nel caso dello stesso Lucas o in passato di Sol, Maria e Gonzalo, la produzione non ha annunciato ufficialmente l'uscita di scena. A quanto pare, dunque, dopo alcune settimane di attesa anche i Santacruz potrebbero riunirsi, per lo meno i personaggi ancora in vita. Vi terremo informati!

