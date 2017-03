ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Ed. 12 news: Samantha De Grenet e Giulio Base sempre più soli (Oggi, 24 marzo)

Isola dei Famosi

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 NEWS: SAMANTHA DE GRENET E GIULIO BASE SEMPRE PIU’ SOLI – In una sola settimana, il clima sull’Isola dei Famosi 2017 è notevolmente cambiato. Se fino a pochi giorni fa, Raz Degan era il naufrago maltrattato dal gruppo, ultimamente la situazione si è capovolta. E’ bastata l’assenza di Samantha per poche ore per convincere Simone Susinna, Malena e Nancy a schierarsi dalla parte di Raz Degan. Quest’ultimo, infatti, senza perdere mai le staffe e mantenendo la calma, è riuscito a conquistare la fiducia dei compagni donando loro il pesce appena pescato. Un gesto che non è andato giù a Samantha De Grenet che ha dichiarato apertamente guerra a Degan considerandolo falso e calcolatore. Nonostante siano in pochi, così, sull’Isola dei Famosi si sono formati due schieramenti opposti: Samantha e Giulio da una parte, Malena, Simone e Raz dall’altra con Nancy che cerca di stare in mezzo, senza schierarsi con nessuno dei due. Tra i due gruppi le frecciatine al veleno non mancano. I più agguerriti in questo senso sono proprio Samantha e Raz che, da leader della settimana, è riuscito a mandare al televoto sia la De Grenet che Giulio Base. Quest’ultimi, ormai, fanno vita a parte. Pescano da soli, mangiano da soli e cercano di tenersi alla larga da quelli che considerano dei bambini piccoli che si schierano a favore di una persona solo per ricevere qualcosa in grande. Il regno di Samantha e Giulio, dunque, è ormai caduto. Raz Degan ha davvero ottenuto la sua vittoria?

