Il Boss delle Cerimonie/ Lo speciale su Don Antonio Polese da il via alla quinta stagione su Real Time

Boss delle Cerimonie, Real Time

IL BOSS DELLE CERIMONIE 5, DON ANTONIO POLESE APRIRA' LA NUOVA STAGIONE: ECCO I DETTAGLI DELLO SPECIALE IN ONDA OGGI, 24 MARZO - Dopo il doloroso addio a Don Antonio Polese, Il Boss delle Cerimonie torna in tv per la sua quinta stagione in onda in chiaro da oggi, 24 marzo, su Real Time. I fan dello show sono pronti per le nuove cerimonie e il trash che lo accompagna da sempre e che ha reso Il Boss delle Cerimonie un vero e proprio cult in tutto il mondo. Don Antonio Polese non sarà più protagonista del programma e delle feste organizzate a La Sonrisa ma la prima puntata sarà ugualmente dedicata a lui. Dalle feste alla malattia, dalla morte alle sue massime, un vero e proprio speciale che ci porterà lungo il viale dei ricordi insieme a Don Antonio che ci ha regalato momenti esilaranti in questi anni. Nello speciale vedremo anche la famosa "uscita" che il boss ha fatto con suo nipote per scegliere il vestito per il suo 18esimo compleanno, festeggiato alla Sonrisa con canti, balli e il regalo di uno sfarzoso orologio. Nello speciale sentiremo le testimonianze di amici, colleghi e famigliari ma, soprattutto, capiremo anche come è stato riorganizzato il Castello adesso che il boss non c'è più. La quinta stagione de Il Boss delle Cerimonie sarà composta da 9 episodi e si aprirà nella seconda serata di oggi su Real Time per un addio a Don Antonio.

© Riproduzione Riservata.