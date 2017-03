Il Segreto/ Anticipazioni puntata serale del 24 marzo: Francisca e Lucas uniti contro il morbillo?

il segreto anticipazioni

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA SERALE DEL 24 MARZO: Grandi novità nella puntata serale de Il Segreto che tornerà questa sera in prime time per il morbillo e la nuova epidemia alle porte di Puente Viejo. Coma la stessa Francisca aveva annunciato nei giorni scorsi, la mallattia è ormai vicina e presto gli abitanti si troveranno a fare i conti con una nuova epidemia che potrebbe ucccidere molti di loro. A quanto pare, però, vuoi per la paura o per altro, Francisca deciderà di intervenire per debellare la malattia procurando a Lucas i mezzi necessari per curare i suoi concittadini. La questione, però, sembra grave a casa di Hernando dove la bella Camila si ammalerà e lotterà tra la vita e la morte con il marito al suo capezzale. Proprio la new entry della soap sarà combattuto tra il dire a Severo quello che ha scoperto sull'imminente attentato oppure no. In fondo non sono amici e dopo quello che è successo alla famiglia di Beatriz potrebbe farne a meno. Ma sarà davvero così che andrà a finire oppure no? Lascerà che Severo e la sua famiglia facciano una brutta fine in balia degli attentatori oppure no? Sullo sfondo rimane la festa di compleanno di Beatriz che dovrebbe andare in scena proprio questa sera attentati e malattie permettendo.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA SERALE DEL 24 MARZO E NEWS: Nelle ultime puntate de Il Segreto, Camila ha cercato in tutti i modi di avvicinarsi a Hernando, che continua a respingerla. La donna, però, ha deciso di indagare e di trovare la verità, che unisce il marito a Beatriz. Camila ha trovato, tra le cose personali di Hernando, una foto di Beatriz da piccola insieme ad un bambino e ad una donna. Intanto, Elias sembra essere sempre più preso da Camila. Inaspettatamente, Beatriz ha iniziato a parlare, ma ha chiesto a Camila di non parlarne ancora con nessuno. Nel frattempo, Carmelo sembra aver trovato la donna giusta per lui, ovvero Mencia. Quest'ultima, però, sa già che deve lasciare Puente Viejo. Si sono avvicinati molto anche Rafela e Ramiro. Il Castaneda appare molto contento di vivere questa relazione, al contrario di Matias che è chiaramente geloso della giovane. Raimundo, però, si è accorto dell'interesse del ragazzo.

