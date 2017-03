Isola dei Famosi 2017/ Scontro Eva Grimaldi-Moreno, lui sbotta: "Stai zitta, vai via!"

Isola dei Famosi 2017, Eva Grimaldi-Moreno Donadoni è scontro

Isola dei Famosi 2017, dura lite tra Eva Grimaldi e Moreno durante la notte: "Stai zitta, vai via!" - Anche tra amici talvolta si litiga ed è proprio questo ciò che è accaduto tra Eva Grimaldi e Moreno all'Isola dei Famosi 2017. Entrambi eliminati e ora entrambi sull'Isola dei Primitivi in attesa di scoprire chi si salverà e arriverà in finale. La convivenza a due 24 ore su 24 però non è affatto facile e porta qualche scaramuccia anche quando c'è una bella amicizia. Nella puntata di oggi abbiamo visto Moreno ed Eva Grimaldi discutere durante la notte, dopo che il rapper si è alzato per andare a controllare il fuoco mentre pioveva. Eva lo ha allora raggiunto dichiarando: "Moreno ascoltami, qui siamo in due, tu esci e te ne vai senza dirmi nulla. Stai facendo tutto tu". La risposta di Moreno è arrivata subito: "Ma non sto facendo tutto io, non si può lasciare qua una cassa e andare, io penso al fuoco. Lo stavo coprendo con il mio corpo". Al chiarimento del rapper è arrivata la nuova risposta della Grimaldi che ha ironizzato sulla cassa, ammonendo Moreno con un "Non va proprio bene". Moreno a queste parole è sbottato invitando Eva a "stare zitta" e "andare via", inviti che alla Grimaldi non sono affatto piaciuti: "No stai zitto tu, ero in tenda con te. Eri fermo e nemmeno mi davi una mano. Calmati e vai tu!". Si è così acceso un dibattito che ha portato Moreno a chiedere all'attrice di calmarsi e abbassare i toni della voce. La questione è durata il tempo di una notte, visto che la mattina dopo entrambi hanno parlato di un semplice "brutto sogno", archiviando la litigata e tornando sereni come prima.

