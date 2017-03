Italia's Got Talent 2017 / Anticipazioni e diretta: chi conquisterà il Golden Buzzer? (oggi, 24 marzo)

Italia's Got Talent 2017

ITALIA’S GOT TALENT 2017, ANTICIPAZIONI E DIRETTA 24 MARZO: INFO STREAMING E SOCIAL - Italia's Got Talent 2017 andrà in onda stasera, venerdì 24 marzo con la sua quinta puntata. Ad aprire le danze ci penserà come sempre Lodovica Comello che, dietro le quinte ci darà il suo parere disincantato. In giuria, Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Frank Matano e Nina Zilli. Attualmente, i concorrenti sperano di poter conquistare l'ambito Golden Buzzer che ha schiacciato solo la comica torinese: questa sera un altro concorrente porterà a casa un posto per la finale? Come sempre, vi ricordiamo che il nuovo appuntamento di Italia's Gota Talent 2017 può essere visionato in diretta anche attraverso lo streaming del sito ufficiale (www.tv8.it). Naturalmente, il programma potrà essere visionato sia attraverso Personal Computer che in mobilità da tablet, phablet e smartphone di ultima generazione. italiasgottalent.it invece, è l'indirizzo del sito ufficiale per visionare informazioni e video esclusivi. Inoltre, TV8 così come il programma è presente sui social network tramite la pagina Facebook (facebook.com/officialitaliasgottalent), Twitter (@igt_official) e il profilo di Instagram (instagram.com/italiasgottalentofficial). In ultimo, l'hashtag ufficiale per twittare e commentare in diretta, è semplicemente: #IGT.

ITALIA’S GOT TALENT 2017, ANTICIPAZIONI E DIRETTA 24 MARZO: ECCO CHI SI ESIBIRÀ - Stasera, venerdì 24 marzo 2017, andrà in onda su TV8 la quinta puntata di Italia's Got Talent. Il programma aprirà i battenti a partire dalle 21.10 circa condotto nuovamente da Lodovica Comello. Dietro il bancone, una vera giuria d'eccezione composta da Luciana Littizzetto, Frank Matano, Nina Zilli e Claudio Bisio. Stasera uno dei talenti in gara conquisterà l'ambitissimo Golden Buzzer della finale? Staremo a vedere! Come ben sapete, solo Luciana Littizzetto ha già schiacciato il suo e quindi, per volere dei giudici, attualmente ci sono tre pulsantoni d'oro che aspettano un talentuoso concorrente. Quali saranno i talenti che sconvolgeranno i quattro giudici? Molte le crew che proporranno autentici gioielli di musica e danza e, alcuni di loro meriteranno anche una sentita standing ovation. Altre invece, dovranno tornare a casa senza i tre sì, che permettono – di fatto – di arrivare dritti in semifinale. La prima crew ad esibirsi stasera è quella composta da studenti tra i 13 e 23 anni che attraverso il ballo diffonderanno la loro vivacità a tutto il teatro. Un’altra crew, tutta al femminile, presenterà invece un nuovo tipo di ballo, la “Salsation”. Il piccolo Pietro – di appena 10 anni – insegue il suo sogno di diventare ballerino contro i preconcetti dei ragazzini della stessa età. In ultimo, ci sarà spazio anche per i cantanti e la comicità e, tra gli altri, anche il sosia di Frank Matano che imiterà Ficarra&Picone, un duo di attori con la passione per Totò e il giovane riuscito a rispettare un difficoltoso regime alimentare aiutato da una coppia di tenerissimi cagnolini.

ITALIA’S GOT TALENT 2017, ANTICIPAZIONI E DIRETTA 24 MARZO: TEMPO DI GOLDEN BUZZER? - Oggi, venerdì 24 marzo 2017, andrà in onda su TV8 la nuova puntata di Italia's Got Talent. Claudio Bisio, Nina Zilli, Luciana Littizzetto e Frank Matano saranno come sempre dietro il banco dei giudici per offrire il loro punto di vista sulle esibizioni in gara. C'è grandissima attesa per stasera anche per capire se, finalmente, uno dei tre giudici tra Bisio, Zilli e Matano consegnerà ad un concorrente il mitico quanto atteso Golden Buzzer. Durante il corso della passata puntata, sono stati tantissimi i talenti che sono finiti a "rischio" finale e, tra gli altri, Gennaro Guerra ha conquistato sia il pubblico che la giuria in studio. L'infermiere si è presentato timidamente sul palco per poi regalare alla platea la sua meravigliosa voce da tenore esibendosi sulle note de La donna è mobile. Anche i bambini durante la scorsa puntata hanno lasciato i giudici particolarmente colpiti, da Giulia e il suo futuro in danza a Rocco, di appena 7 anni che sembrava già un breakdancer professionista. Stasera, si riapriranno i battenti del programma in prime time, dalle 21.10 circa per la quinta puntata con nuovi provini di qualificazione per i concorrenti che sperano ancora una volta di poter conquistare la finale del divertente talent show. "È il talento a fa schiacciare il Golden Buzzer o è il Golden Buzzer a far nascere un talento?", questo l'interrogativo di Lodovica Comello ad inizio puntata.

