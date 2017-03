Kesha / Un po’ cicciottella risponde alle offese: "Io amo il mio corpo"

kesha

Kesha, la cantante risponde alle offese ricevute perchè ingrassata: "Sono fiera del mio corpo" - Qualche giorno fa sono apparse nuove foto della nota cantante Kesha, da un pò di tempo scomparsa dai riflettori. La cantante appare molto cambiata rispetto alla sua ultima apparizione pubblica: un aspetto che vede qualche chilo in più e il poco trucco ha portato molti a dichiarare di trovarla irriconoscibile. Molti fan della cantante si sono così fiondati sul web per commentare il suo nuovo aspetto fisico, spesso usando epiteti non proprio carini. Le offese ricevute da molti hanno portato Kesha a decidere di rompere il silenzio e dire la sua senza timore, dichiarando di essere più che fiera del suo corpo e di amarlo e amarsi così com'è. Manda a quel paese gli standard fisici di bellezza, che ormai assoggettano la società (soprattutto quella femminile), e accusa i fotografi di averla voluta immortalare non al meglio, mostrando gli scatti peggiori in modo da farla apparire brutta e poco femminile. Un messaggio quello della nota cantante contro i canoni di bellezza ai quali i media ci hanno abituati e che mostra il coraggio della star di essere contro-tendenza.

