LO SCHERZO PERFETTO / Top e Flop terza puntata: si ride con Luca Brugnoli, delude il 'Passaggio Funebre'

Teo Mammucari, Lo Scherzo Perfetto

LO SCHERZO PERFETTO, TOP E FLOP TERZA PUNTATA: SI RIDE CON LUCA BRUGNOLI, TEO MAMMUCARI IN GRAN FORMA, DELUDE IL PASSAGGIO FUNEBRE - La terza puntata de Lo Scherzo Perfetto convince e conquista il consenso del pubblico di Italia 1. Le risate sono garantite con Teo Mammucari (voto 7,5) al timone di uno show fresco e coinvolgente. Il conduttore si sente a suo agio sul palco di Mediaset, valorizza i suoi ospiti e strappa più di un sorriso con una battuta sempre pronta. Per quanto riguarda gli scherzi, abbiamo scelto la candid di Luca Brugnoli (voto 8) come la migliore della serata. Il siparietto al ristorante, che ha visto come vittima un simpaticissimo cameriere, non ha convinto del tutto la giuria ma a noi è piaciuto davvero tanto. Bravissimo Brugnoli a tenere alto il ritmo dello scherzo, si comporta altrettanto bene la sua complice che ha interpretato il ruolo di ex fidanzata. Il livello generale dello show è stato più che buono, la Casalegno (6,5) e Gene Gnocchi (6,5) hanno fatto la loro parte. L'unica insufficienza è da assegnare a Massimo Canzone (5), troppo frettoloso col suo 'Passaggio Funebre'.

