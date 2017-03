Luca Onestini e Soleil Sorgè / Un “ti amo” anticipa la scelta del tronista? (Uomini e Donne)

Luca Onestini

LUCA ONESTINI E SOLEIL SORGE’, UOMINI E DONNE: IL TRONISTA ANTICIPA LA SCELTA CON UN “TI AMO”? – Luca Onestini sceglierà nella prossima registrazione del trono classico di Uomini e Donne? Il percorso del tronista sul trono di Uomini e Donne è ormai agli sgoccioli. I fans, infatti, sono sicuri che Luca abbia fatto già la sua scelta e che l’abbia annunciata nel corso di un’esterna fatto con Soleil Sorgè. Secondo alcune voci che circolano sul web, infatti, Luca avrebbe pronunciato un “ti amo” a Soleil Sorgè. Le due parole magiche non sarebbero state pronunciate con chiarezza ma i fans che seguono con molta attenzione le puntate del trono classico sono sicuri di averle sentite. Un “ti amo” che, se fosse vero, cancellerebbe ogni dubbio su chi sarà la scelta di Luca. Nonostante le discussioni e le scenate di gelosia, del resto, Onestini non ha mai negato di provare un fortissimo interesse per Soleil che l’ha ammaliato con i suoi sguardi e il suo atteggiamento sensuale. Bellissima e sicura di sé, Soleil è in pole position per la scelta finale. Giulia Latini, infatti, dopo una partenza in quarta, ha perso lentamente terreno e le sue continue uscite hanno contribuito ad allontanare Luca che, pur essendo andato a riprenderla, non prova nei suoi confronti lo stesso interesse che ha per la Sorgè. La scelta dell’ex corteggiatore di Clarissa Marchese, dunque, è davvero ad un passo. Il mistero del “ti amo” resta e forse resterà tale anche se alcuni fans sono sicuri che le parole di Luca siano state fraintese e che, in realtà, abbia pronunciato altro.

