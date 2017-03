Oroscopo / Jupiter, le previsioni di oggi, 24 marzo 2017: cambiamenti in vista per Gemelli e...tutti i segni

Jupiter (Foto LaPresse)

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 24 MARZO 2017 - Torna l'appuntamento con l'oroscopo di Jupiter a Unomattina su Rai 1 oggi 24 marzo 2017. Vediamo quali sono le previsioni per tutti i segni zodiacali per questo primo weekend di primavera. E anche quali sono i consigli che l'astrologo dà come di consueto segno per segno, sottolineando gli aspetti meno positivi e più positivi di ciascuno.

I SEGNI DI FUOCO - Iniziamo dai segni di fuoco. Ai nati sotto il segno dell'Ariete Jupiter annuncia che la vita si tingerà di rosa. Venere vi riempirà di amore e tenerezza. Le vostre soddisfazioni sul lavoro non bastano per rendervi soddisfatti al 100%. Per il Leone l'atmosfera pesante all'interno della coppia svanirà di colpo e voi rinascerete. Sarete costretti a cambiare alcune pianificazioni in corsa, ma questo vi soddisferà. Per il Sagittario il sole splende radioso nell'amore rendendo i nati sotto questo segno più aperti al mondo. Oggi raggiungerete i vostri obbiettivi, pur essendo particolarmente negativi.

I SEGNI DI TERRA - Jupiter continua le previsioni dell'oroscopo con i segni di terra. Ai nati sotto il segno del Toro l'astrologo segnala che Marte consiglia di abbandonare la pigrizia e vivere intensamente questa fine settimana: avete bisogno di persone che la pensano come voi e che siano in grado di motivarvi. Qualche piccola difficoltà sul lavoro per la Vergine, poi tutto migliorerà a breve. Il consiglio è di non mollare la presa perché la soddisfazione sarà enorme. Per il Capricorno un po' di problemi si accavalleranno rendendo il momento un po' grigio. State tranquilli, poi tutto migliorerà. Dovrete cercare di risolvere queste situazioni in prima persona.

I SEGNI DI ARIA - Eccoci ai segni di aria e alle previsioni dell'oroscopo di Jupiter per i nati Gemelli: è un ottimo momento per portare a termine un affare, anche di cuore, in questo periodo siete particolarmente innamorati. Dovrete cambiare qualcosa che vi sta intorno e cambiare anche voi stessi. Weekend ok per la Bilancia. Due amicizie vi aiuteranno a trovare la giusta carica di energia. Vi divertirete e oltre a questo riuscirete a trovare alcune soluzioni a problemi che vi accompagnano da sempre. Ai nati sotto il segno dell'Acquario Jupiter fa una raccomandazione: vi sentite molto generosi e non sapete dire di no a nessuno ma state attenti, potrete finire troppo pieni di impegni. Un po' di problemi vi si presenteranno davanti, ma a fine della giornata riuscirete ad essere felici e in pace con voi stessi.

I SEGNI DI ACQUA - L'oroscopo di Jupiter si conclude con i tre segni d'acqua. Il cielo del Cancro è sereno per i sentimenti: se vi piace qualcuno fatevi pure avanti, invita l'astrologo. Per far cambiare le cose sul lavoro e in amore dovrete prima cambiare voi stessi, soprattutto il vostro modo di comunicare con gli altri. I nati sotto il segno dello Scorpione passeranno due giorni che li renderanno protagonisti, nella sfera familiare e non solo. Sfruttate questa giornata per vivere dei momenti insieme ad altre persone, consiglia Jupiter, e per apprendere nuovi concetti o vivere nuove esperienze. La luna è nel segno dei Pesci: il lavoro e lo studio avranno una spinta più che positiva. Ora che siete liberi dai pensieri potrete vivere nuove conoscenze, prima eravate molto timorosi. Il modo migliore per avvicinarsi a un'altra persona è conoscerla e scoprire se potrebbe piacervi.

