Oroscopo / Paolo Fox, previsioni di oggi 24 marzo a LatteMiele: Pesci, Ariete, Leone e tutti gli altri

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 24 MARZO 2017, A LATTEMIELE - Torna il classico appuntamento con l'oroscopo di oggi, venerdì 24 marzo 2017, di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele nella rubrica Latte e Stelle. L'Ariete vive una presenza di pianeti nel segno e questo porterà molti a partire. Non si è tranquilli e c'è sempre qualcosa che agita la situazione, senza riuscire a trovare risposte ma facendosi molte domande. Il Toro invece è affaticato e deve prestare attenzione al suo stato fisico, cercando di recuperare forze e trovando la soluzione a diversi momenti che creano incertezza e insoddisfazione. I Gemelli hanno anche loro dei problemi con le forze, saranno probabilmente i retaggi della Primavera che si iniziano a far sentire. Nonostante questo la cosa che preoccupa di più è un fondo di tristezza che accompagna i nati sotto questo segno, non in grado di trovare soluzione a dei momenti che possono considerarsi anche piuttosto complicati. La volontà è quella di riuscire a sorridere di nuovo, ma di questi tempi non è di certo una cosa facile da fare. (agg. di Matteo Fantozzi)

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: ha una grande presenza di pianeti nel segno ed è probabile che vuole andare via. Sarà difficile vederlo tranquillo. Sarebbe bene incanalare questa energia positiva verso un grande progetta che per ora resta solo un abbozzo ma che diventerà molto importante tra qualche settimana. Toro: si accusa unn po' di fatica. Ci vuole un po' di attenzione per il fisico, qualcuno sta iniziando una cura. Deve ottimizzare tutte le risorse fisiche per evitare di stare male. Questa giornata è ancora un po' sottotono, qualche ritardo in programma. Gemelli: da questa sera c'è uno stato di stanchezza che va debellato. Non riesce a cambiare la propria vita e non si diverte perciò diventa un po' triste ma sa come porre rimedio a questa tristezza. In questi giorni deve fare attenzione alle entrate e alle spese. L'amore può proteggere e chi vuole viversi una storia deve guardarsi intorno. Cancro: c'è qualcosa di meglio in questo cielo dopo un inizio di settimana nervoso e frastornato. Dall'estate dell'anno scorso deve cercare di mettere in ordine alcune questioni che riguardano la casa e la famiglia. Oggi è consigliato evitare polemiche soprattutto per chi nei giorni scorsi ha notato qualche fastidio in più. Leone: si sente innamorato e anche quelli che hanno vissuto una separazione possono ricevere delle buone proposte. Chi ha vissuto un disagio nel passato può recuperare. Vergine: è una giornata interessante perché iniziano a vedersi quei primi spunti di forza e di fortuna che poi saranno un tema ricorrente a partire anche dalla prossima settimana, ancora di più da metà aprile. Deve puntare sulle cose che interessano e rimandare a lunedì ogni incontro che può rivelarsi importante per il futuro. Questo fine settimana deve essere speso per recuperare un po' di tranquillità in famiglia. Buoni progetti per i figli e per la casa. Bilancia: Giove nel segno protegge il segno. Adesso che si stanno allontanando alcune opposizioni planetarie si ottiene maggiore successo. L'unica cosa è che deve gestire con molta prudenza i colpi di fulmine. In questo periodo non è bene lasciare il certo per l'incerto, ogni relazione potrebbe essere entusiasmante ma difficile da vivere. Scorpione: in questo periodo sono pieni di iniziative. Se c'è un progetto nuovo o qualcosa viene proposto in questo momento non bisogna dire no, in particolare se è un progetto lungimirante. Deve mantenere la calma in una giornata che fa risaltare quel Marte opposto che crea disagi. Molto interessante questo periodo per donare amore. Sagittario: momento favorevole per i nati sotto questo segno che vivono un periodo che non consente di stare a guardare. Chi non riesci a muoversi potrebbe innervosirsi parecchio. Questa sera sarebbe importante recuperare questa energia e indirizzarla nel miglior modo. I nuovi amori possono risultare appassionanti. Capricorno: tra una tensione e un'ansia si va meglio. Deve evitare conflitti con il mondo circostante. Chi non ha una storia non la cerca, però chi ha una storia vede la vita più complicata. Acquario: ha dormito poco bene e ha la testa tra le nuvole perché sta pensando a tante cose. Però non si vive di soli sogni, deve in qualche modo superare i problemi. Pesci: è necessario sedersi a tavolino e fare due conti. C'è bisogno d'amore e di consensi, ma soprattutto di coccole e carezze.

