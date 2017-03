POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso: quali saranno i servizi di oggi, 24 marzo 2017? Riassunto ultima puntata

Barbara D'Urso a Pomeriggio 5

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 24 marzo 2017) - Torna oggi venerdì 24 marzo 2017, Pomeriggio 5, il contenitore pomeridiano della rete Mediaset guidato da Barbara D’Urso. In attesa di scoprire che temi affronterà più tardi durante l'ultima puntata della settimana, vediamo in breve cosa è successo ieri. La puntata di giovedì 23 marzo si è aperta con la presentatrice Barbara D'Urso che ha ricordato l'argomento più tragico delle ultime ore, l'attentato terroristico che ha colpito Londra, la Capitale inglese, lo scorsop 22 marzo 2017. Barbara D'Urso è tonata in seguito ad occuparsi del cantante Al Bano, che sta molto meglio dopo l'ischemia al cuore che lo ha colpito domenica scorsa. Le corde vocali stanno bene e la famiglia gli è accanto, compreso la compagna Loredana Lecciso. La cronaca è rimasta poi al centro durante la giornata di ieri, con un nuovo focus sull'omicidio di Antonella Lettieri a Cirò Marina, per il quale le indagini continuano: la conduttrice di Pomeriggio 5, con diversi servizi, ha ascoltato le voci di persone vicine alla vittima. Gli ascolti, nella prima parte di messa in onda, hanno raggiunto il 19% di share con 1 milione e 860mila spettatori al seguito. Di che cosa si occuperà più tardi Barbara D'Urso a Pomeriggio 5?

