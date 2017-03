Parliamone Sabato/ Campo Dall'Orto risponde a Paola Perego: “ragazze dell’est argomento greve, non ironico"

paola perego

Parliamone Sabato chiuso, il dg Rai Campo Dall'Orto spiega perchè e risponde a Paola Perego - La chiusura repentina di Parliamone Sabato continua a far discutere. Dopo il polverone sollevatosi per la discussione sul tema "le donne dell'est", è infatti arrivato lo stop definitivo da parte dei dirigenti Rai. Nell'ultima puntata de Le Iene una provata Paola Perego ha allora spiegato che la Rai aveva inizialmente appoggiato l'argomento di cui si è poi parlato in studio e solo una volta scatenatosi il putiferio se n'è dissociata, facendo ricadere la responsabilità solo su di lei e sul gruppo autorale del programma. Il direttore generale della Rai Antonio Campo Dall’Orto, però, non ci sta e di fronte alle dichiarazioni della Perego scrive una lunga lettera al Messaggero dove nega le dichiarazioni della conduttrice, assolvendo di fatto Andrea Fabiano. “Non faccio polemiche quello che vi posso assicurare dal punto di vista delle analisi interne, come è giusto che sia, con tutti i profili di responsabilità, è che la cosa non era arrivata al direttore di Rai1“, con queste parole Antonio Campo Dall’Orto nega la responsabilità di Fabiano . "I contenuti di quel programma non erano leggeri - aggiunge con foga il dg Rai - , ma grevi; l'ironia non era contemplata; al contrario, vi era una artefatta serietà proiettata su una visione inaccettabile della donna. Quando si parla a molti è obbligatorio chiedersi e richiedersi cosa si sta dicendo e, soprattutto, come lo si sta dicendo". Così conclude spiegando: "Ritengo che i contenuti di cui stiamo parlando fossero lontani anni luce dall'essere desiderabili o necessari e che uscissero anche dal perimetro dell'accettabile. E dunque si è deciso di interromperne la programmazione".

© Riproduzione Riservata.