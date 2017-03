QUARTO GRADO/ Anticipazioni e casi 24 marzo: Antonella Lettieri, Roberta Ragusa e il disastro del Moby Prince

Gianluigi Nuzzi ed Elena Tambini conducono Quarto Grado

QUARTO GRADO, ANTICIPAZIONI E CASI: ANTONELLA LETTIERI, ROBERTA RAGUSA E IL DISASTRO DEL MOBY PRINCE (PUNTATS 24 MARZO 2017) - Si parla di femminicidio nella nuova puntata di Quarto Grado, in onda oggi venerdì 24 marzo 2017, alle 21.15 su Rete4. Il nuovo appuntamento con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi ed Elena Tambini si apre infatti con il delitto della commessa 42enne Antonella Lettieri: gli inquirenti hanno già indicato il presunto responsabile, che sarebbe il vicino di casa Salvatore Fuscaldo. A inchiodare l’uomo sarebbero le tracce individuate nella sua autovetture. L’uomo si trova ora in carcere, dove si proclama innocente. Le indagini proseguono intanto a ritmo serrato e i tasselli della vicenda presentano ancora molti punti oscuri, compreso il movente e il grado di coinvolgimento della moglie dell’uomo. I riflettori di Quarto Grado si accenderanno poi sulla scomparsa di Roberta Ragusa ora che sono state depositate le motivazioni per le quali il gup Elsa Iadaresta ha deciso di condannare Antonio Logli, marito della vittima, a 20 anni di reclusione con il rito abbreviato. Secondo quanto scritto dal giudice, “Logli ha raccontato una mole di menzogne come ha sempre fatto nella sua vita”. Secondo il giudice il marito della Ragusa “non è solo un bugiardo, ma anche un uomo arido e calcolatore”. Si tornerà a parlare infine di uno dei grandi misteri italiani, il “disastro del Moby Prince”: nel programma a cura di Siria Magri verranno proposti nuovi elementi sull’incidente marittimo del 10 aprile 1991, quando il traghetto Moby Prince e una petroliera entrarono in collisione nel porto di Livorno. Solo un giovane mozzo napoletano riuscì a salvarsi mentre i 140 passeggeri della nave trovarono la morte nell’incendio scoppiato a bordo.

