SAPORI E DISSAPORI/ Su La5 il film con Catherine Zeta Jones (oggi, 24 marzo 2017)

SAPORI E DISSAPORI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 24 MARZO 2017: IL CAST - Sapori e dissapori, il film in onda su La5 oggi, venerdì 24 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia sentimentale dal titolo originale No Reservations, realizata America nel 2007 per la regia di Scott Hicks con il soggetto realizzato da Sandra Nettelbeck che lo aveva scritto per il film Ricette d’amore di cui è un remake. Nel cast sono presenti Catherine Zeta Jones, Aaron Eckhart, Abigail Breslin e Patricia Clarkson. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

SAPORI E DISSAPORI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 24 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista una donna di nome Kate (Catherine Zeta-Jones) cuoca di enorme talento e successo. Tuttavia la chef è molto nota per la sua severità e rigidità. Un giorno però accade qualcosa che cambia per sepre la sua vita. Un terribile incidente stradale mette fine alla vita dell'amata sorella così si ritrova da un giorno all'altro a doversi occupare della nipotina Zoe (Abigail Breslin). A causa di questa forzata e prolungata assenza da lavoro, la titolare del ristorante in cui Kate è primo chef assume un nuovo cuoco, Nick (Aaron Eckhart) dai modi completamente differenti dai suoi. L’uomo infatti è sì talentuoso, ma anche tanto simpatico ed allegro da catturare le attenzioni di tutto lo staff grazie alla ventata di aria fresca e spensierata che è riuscito a portare in quel ristorante. Kate avverte sin da subito che Nick può essere una minaccia per lei e per il suo lavoro. Anche Zoe che inizia a frequentare il ristornate insieme alla zia sembra essere catturata dalla gentilezza e dalla spensieratezza di Nick, così quando la donna per sbaglio dimentica di andare a prendere la nipote a scuola, questa per farsi perdonare chiede alla zia di invitare a cena Nick. Zoe infatti pensa che tra sua zia e il cuoco possa nascere un bell'amore. Proprio in occasione di questa cena però Nick le confessa che gli è stato chiesto di diventare primo chef. Kate fraintendendo le sue parole va su tutte le furie e lo caccia di casa. In realtà però scopre solo in seguito che Nick aveva deciso di rifiutare quel posto diventando secondo chef. Quando però Zoe viene a sapere del pesante litigio tra sua zia e Nick e presa coscienza che i due non potranno mai stare insieme, per il dispiacere scappa via di casa. Si reca quindi al cimitero sulla tomba di sua madre e Kate grazie all'aiuto di Nick riesce a trovare la piccola Zoe sana e salva. I due allora decidono di vivere la loro storia d'amore aprendo un proprio ristorante.

