SCREAM QUEENS 2 / Anticipazioni puntata 24 marzo 2017: Chanel dovrà morire!

Scream Queens 2, in prima Tv assoluta su Fox

SCREAM QUEENS 2, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella prima serata di oggi, venerdì 24 marzo 2017, Fox trasmetterà un nuovo episodio di Scream Queens 2, in prima Tv assoluta. Sarà il nono, dal titolo "Regina della tv". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Wes (Oliver Hudson) ritorna in città dopo molto tempo con un problema impotante allo stomaco ed ha bisogno di essere operato. Ovviamente la Munsch (Jamie Lee Curtis) non può che essere felice di rivedere l'ex amante, ma la presenza di Wes metterà in difficoltà tutto l'ospedale. Intanto, Zayday (Keke Palmer) continua a ricevere messaggi da Chamberlain (James Earl), che trova troppo insistenti e questo nonostante le piaccia. Organizzano comunque un modo per risalire all'ientità del Mostro Verde. Quella sera, Chanel (James Earl) e Brock (John Stamos) si danno alla pazza gioia, ma il loro incontro non è dei migliori. Il medico, infatti, sta pensando alla Munsch ed è solo così che riesce ad avere un'intimità con Chanel. Nel frattempo, Zayday rintraccia la persona che ha confezionato il costume del Mostro Verde, mentre Chanel impeisce a Chamberlain di continuare a fare lo stalker con l'amica. Gli sequestra quindi il cellulare e per questo il ragazzo non risponde agli sms successivi di Zayday. Quest'ultima, decide quindi di affrontare Jane (Trilby Glover) da sola riguardo al costume, minacciandola di andare alla Polizia. La donna rivela quindi di aver ordinato personalmente il costume, identico a quello del suo defunto marito e di aver incaricato in seguito il fratello di uccidere tutte le persone presenti nell'ospedale nell'86. Dopo aver confessato il proprio amore alla Munsch, Brock viene recuperato da Chanel e rimesso in riga. L'ex Rettrice si può dedicare quindi a Wes, ma vengono presi di mira dal Mostro Verde. La Munsch vorrebbe rimanere per combattere contro l'assassino, ma quando quest'ultimo fugge dalla finestra, conclude che il responsabile sia Brock: non sopporta infatti che siano ritornati insieme. Zayay invece si risveglia nel fondo di un pozzo verde, immobilizzata. Nel frattempo, Chamberlain trova degli indizi sul Mostro Verde fra gli scarti dell'ospedale riguardo all'intevento di Wes, mentre Brock, dopo aver giurato a Chanel di voler stare con lei per la vita, propone alla Munsch una cosa diversa. Le suggerisce infatti di tenere in ballo entrambe le storie, sia con Wes che con Chanel, in modo che nessuno dei due sospetti di nulla. Wes rivelerà in seguito a Chamberlain did essere il Perfido Verde e di aver voluto vendicare ciò che la Munsch e le Chanel hanno fatto a sua figlia. E' stata infatti rinchiusa in un ospedale psichiatrico: ecco perché ha ingurgitato i capelli, per riuscire ad entrare nel CURE. Subito dopo, lo uccide pugnalandolo al ventre ed infine ascolta il messaggio che Zayday ha lasciato sulla sua segreteria telefonica.

SCREAM QUEENS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 MARZO 2017, EPISODIO 9 "REGINA DELLA TV" - Durante il turno di notte, le Chanel vengono attaccate da tre Perfidi Verdi che le inseguono lungo i corridoi dell'ospedale e riescono a fuggire. Si scopre che sono Wes, Cassidy e Ingrid, che vengono prima convocati da Hester per un vertice. Lì, tutti confessano i loro omicidi. Cassidy ha ucciso Chanel Pour Homme, i pazienti di Halloween, un paio di Chanel con la Hoffel e diversi altri pazienti. Wes ammette invece di aver ucciso Chamberlain, Denise e Chad Radwell. Discutono anche su chi dovrà uccidere le rimanenti Chanel, la leader in particolare. Intanto, un famoso personaggio televisivo richiede un intervento chiurgico in diretta con Brock e le Chanel, che vengono sopraffatti dal test da superare prima di poter andare in tv. Dopo aver bevuto il caffè, Scarlet muore e nonostante questo si decide che la messa in onda verrà fatta comunque. Wes viene affrontato invece dalla Hoffel e Cassidy perché ha cercato di uccidere da solo Chanel. Il duo infatti progetta i eliminarla per dare all'ospedale un falso senso di sicurezza sulla cattura del Perfido Verde, che verrà ritrovato più tardi dalla Munsch.

