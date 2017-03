SLEEPY HOLLOW 4 / Anticipazioni puntata 24 marzo 2017: Alex colpita da una maledizione mortale!

Sleepy Hollow 4, in prima Tv assoluta su Fox

SLEEPY HOLLOW 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Questa sera, venerdì 24 marzo 2017, la Fox trasmetterà nella sua seconda serata un nuovo episodio di Sleepy Hollow 4, in prima Tv assoluta. Sarà il nono, dal titolo "Visioni". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Jenny (Lyndie Greenwood) rievoca il socio di Dreyfuss (Jeremy Davies) per potergli porre delle domande sul reale progetto del magnate. Crane (Tom Mison) invece viene invitato a partecipare all'organizzazione della festa di compleanno di Molly. Mitch (Bill Heck), l'ex marito di Diana (Janina Gavankar), giunge in città di ritorno da una missione in Afghanistan e l'agente deve sottolineare come la figlia non conti più sulle sue false promesse. Mitch le chiede inoltre se fra lei e Crane ci sia qualcosa, mentre Ichabod, informato dei fatti, spinge Diana a risolvere le questioni rimaste in sospeso con l'ex marito. I due controllano inoltre l'ultimo decesso dovuto ad un evento sovrannaturale e scoprono che alla vittima è stato asportato il cuore, così come a due omicidi precedenti. Realizzano inoltre che il primo omicidio risale a tre giorni prima, avvenuto a Sleepy Hollow. Jenny conclude alla fine che Dreyfuss potrebbe essere ancora vivo, dato che la Pietra Filosofale è estremamente potente. Interrogato di nuovo il socio di Dreyfuss scopriranno qualche dettaglio in più sul suo piano, mentre Diana riceverà una chiara proposta da Mitch, che vorrebbe fare un nuovo tentativo per la loro relazione. L'agente viene informata tuttavia del ritrovamento di un altro omicidio, avvenuto prima dell'esplosione della Pietra Filosofale. La teoria iniziale di Crane cade quindi del tutto, ma ricorda di un viaggio dei Pellegrini in cui affrontarono un'insidia sovrannaturrale. I coloni avevano portato con loro un Demone del Vecchio Continente e che in seguito si fece vivo con gli abitanti del luogo. Si tratta quindi di un Balgherst, una versione lupo demoniaca che prende di mira le fanciulle, come nelle leggende tipo Cappuccetto Rosso. La creatura è anche un mutaforma e può assumere le sembianze di persone care alle sue prede. Diana realizza in quel momento che in realtà Mitch è il Demone e non l'ex marito, che si trova ancora in Afghanistan. Anche Molly intuisce la verità e fugge appena in tempo per evitare che il Demone la attacchi. Diana e Crane arrivano qualche istante più tardi e trovano la ragazzina incolume. La madre tuttavia intuisce che Molly sia destinata a fare la Testimone e decide di essere sempre chiara da quel momento in poi. Prima, però, Jobe (Kamar de los Reyes) riesce a liberarsi dal controllo di Jenny e fugge. Più tardi, un redivivo Dreyfuss si presenta durante una riunione della sua società e annuncia di aver ottenuto finalmente l'esistenza desiderata. Viene raggiunto poco dopo da Jobe, che decide di collaborare al suo piano: il pezzo mancante della Pietra sarà suo.

SLEEPY HOLLOW 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 MARZO 2017, EPISODIO 8 "VISIONI" - Dreyfuss sperimenta la visione di un mondo in cui si trova a capo degli Stati Uniti, mentre Ichabod è anziano e suo prigionero. Durante un evento, la star di internet Logan McDonald collassa a causa di una malattia sconosciuta, dopo aver preso in prestito il telefono di Molly. In ospedale, un'altra vittima subisce la stessa fine, bruciando viva per autocombustione. Ichabod collega l'episodio allo scoppio di una maledizione usata agli inglesi per eliminare Washington, durante la guerra del 1812. Alexrivela olto presto a Jake di essere rimasta infettata a sua volta e decide di fuggire per paura di trasmettere tutto al resto della squadra. Jake e Crane sono in grado di identificare invece il simbolo della maledizione come appartenente a quello di un Djinn, che lo usa per attirare le vittime nella tua tana e consumarne l'anima. Mentre stanno svolgendo un rito, Molly ha in seguito una visione in cui le viene rivelato che Crane verrà imprigionato. Diana inietta invece ad Alex un siero per curare la sua maledizione, in modo che possa uccidere il Demone con Crane.

