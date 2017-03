SONIA LORENZINI ED EMANUELE MAUTI / E' polemica con Luca Onestini, la dura replica del fratello del tronista

Sonia Lorenzini

SONIA LORENZINI ED EMANUELE MAUTI, SCOPPIA LA POLEMICA CON LUCA ONESTINI, IL FRATELLO DEL TRONISTA REPLICA SUI SOCIAL – Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti si scagliano contro Luca Onestini provocando la dura reazione del fratello del tronista di Uomini e Donne. Durante la scorsa puntata del trono classico, Sonia ed Emanuele hanno commentato sui social la puntata che ha visto Luca Onestini e Marco Cartasegna pendere dalle labbra di Soleil Sorgè, la vera protagonista del programma di Maria De Filippi. Sui social, l’ex tronista e il suo fidanzato hanno commentato il tutto facendo intendere che i due siano senza pa**e. Le parole della coppia di Uomini e Donne hanno scatenato la dura reazione del fratello dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Gianmarco, infatti, il fratello di Luca Onestini, ha accusato Sonia ed Emanuele di essere dei “morti di fame” e di usare il percorso di Luca solo per rimanere sulla cresta dell’onda e per avere un altro po’ di popolarità. A Gianmarco Onestini ha replicato la stessa Sonia Lorenzini specificando di aver commentato ironicamente il trono di Luca Onestini. Le parole dell’ex tronista, però, non sono affatto piaciute ai fans che hanno puntato il dito contro Sonia ed Emanuele. La polemica si spegnerà o il fratello di Luca Onestini replicherà ancora una volta sui social?

© Riproduzione Riservata.