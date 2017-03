SORELLE/ Fiction, replica e riassunto terza puntata 23 marzo 2017: video streaming su RaiPlay

Sorelle

SORELLE, FICTION: RIASSUNTO E REPLICA TERZA PUNTATA 23 MARZO 2017 - Ieri, giovedì 23 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Sorelle, la fiction di Rai 1 con protagonista Anna Valle, Caterina Morariu (ex Squadra Antimafia) e Loretta Goggi. La serie, alla sua prima stagione, è stata accolta dal pubblico Rai con un grande entusiasmo, facendo registrare ascolti record in più di un'occasione. Andiamo a vedere nel dettaglio quello che è successo. Nel corso dell'appuntamento di ieri di Sorelle, giovedì 23 marzo, abbiamo visto l'arresto di Roberto. L'uomo è stato accusato di essere il colpevole della morte di Elena, la sorella di Chiara. Roberto, infatti, aveva omesso alla polizia, durante il suo interrogatorio, l'attesa durante tutta la notte della sua ex compagna (Elena) di fronte alla casa dove quest'ultima abitava, a Matera. Per Chiara, l'arresto di Roberto si rivela un vero e proprio shock, dal momento che mai avrebbe pensato ad un coinvolgimento dell'uomo nella scomparsa e, a questo punto, omicidio, secondo quanto ipotizzato dall'accusa, di sua sorella Chiara. Nonostante ciò, la madre delle due sorelle, interpretata da una magistrale Loretta Goggi, continua a credere che in realtà Elena sia viva e vegeta e dunque non sia stata uccisa, né da Roberto né da nessun'altro, come invece tutti, polizia e Chiara compresa, credono. Al momento però il grido disperato della madre resta isolato, inascoltato. Chiara, rispettando il suo stato d'animo, si rifiuta ad avere alcun contatto con l'uomo che, evidentemente, l'ha presa in giro per tutto questo tempo. Roberto, che ha chiesto a Chiara di aiutarlo ad uscire dal carcere, riceverà dalla donna un secco no. Ormai, per lui, la sentenza appare già scritta. Per Roberto le porte del carcere sono realtà. In città, nel frattempo, le chiacchiere aumentano a dismisura. Chiacchiere che Chiara non riesce a fermare e che incidono, negativamente, sui figli di Elena. Stella, Marco e Giulio sono sempre più infastiditi dalle voci che continuano ad animare le discussioni tra i cittadini dello stesso paese in cui Chiara si è trasferita al momento della scomparsa di sua sorella Elena, per accudire i suoi bambini. Una difficoltà ulteriore di cui si deve accollare in pieno la povera Chiara, che continua a credere alla colpevolezza di Roberto nonostante tutto ciò le sembri francamente assurdo. Sempre in occasione della puntata di ieri ecco arrivare il colpo di scena che in pochi si sarebbero aspettati. La polizia infatti, oltre a Roberto, inizia ad indagare su un altro sospettato, Nicola Gambi. L'uomo è un ex alunno ma sopratutto un ex amante di Elena. Nicola nutriva e nutre ancora oggi una passione morbosa nei confronti della sorella di Chiara. Che sia invece lui l'assassino della giovane?

Sorelle, fiction: replica della terza puntata del 23 marzo 2017, ecco come vederla in video streaming - È possibile vedere o rivedere la terza puntata della fiction Sorelle, tramasse giovedì 23 marzo 2017, sul web grazie al servizio di video streaming offerto da RaiPlay, cliccando qui.

© Riproduzione Riservata.