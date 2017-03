STANDING OVATION / Oggi, venerdì 24 marzo, non va in onda: ecco perché

Standing Ovation

STANDING OVATION, OGGI NON VA IN ONDA: ECCO PERCHÉ (24 MARZO 2017) - Standing Ovation, stasera venerdì 24 marzo 2017, non andrà in onda: ecco perché. Il programma condotto da Antonella Clerici sulla rete ammiraglia di Casa Rai, è andato in onda per quattro settimane per una gara che doveva probabilmente portare a casa risultati ben più gloriosi. Il nuovo programma musicale è risultato essere il classico "bello che non balla" e, la finale dello scorso venerdì sera è stata portata a casa da Aurora ed Omar, vincitori della prima edizione. Nonostante il talent non abbia convinto i critici musicali, il programma si presentava come un format molto interessante. La giuria era formata da Nek e Loredana Bertè insieme a Romina Power. I primi due, sono stati "scippati" dalla corte di Queen Mary? Antonella Clerici pareva non essere assolutamente d'accordo, tanto da dichiarare: "La giuria di Amici cambia sempre, non l’ho rubata. Non volevo rinunciare alla visione trasgressiva di Loredana Bertè né alla sensibilità musicale di Nek”. Omar e Aurora Codazzi però, nonostante le polemiche e le critiche di un programma giudicato molto "brutto", si sono portati a casa la vittoria della prima edizione di Standing Ovation con il 53,59% delle preferenze. La finale ha decretato il successo di padre e figlia anche sulle bellissime note di "Diamante" di Zucchero e "Il mio canto libero", successo di Lucio Battisti. Il vero "pepe" del programma è stato versato da Loredana Bertè che, nonostante i capelli turchini, non si è certo comportata da fatina ma anzi, i suoi giudizi spesso contrastanti hanno fatto dispiacere molti bambini. Nonostante la discreta partenza dell'esordio, Standing Ovation, chiaro programma per famiglie, non si è portato a casa i risultati sperati mantenendosi attorno ai 3 milioni di telespettatori. Un finale senza botto quindi, così come si legge anche sul ilsecoloxix.it e, a questo punto ci viene da chiederci: venerdì 17 ha portato sfortuna? Stasera quindi, Standing Ovation non va in onda e, al suo posto, i telespettatori di Rai 1 potranno visionare le qualificazioni dei campionati Mondiali 2018 con la partita Italia-Albania.

© Riproduzione Riservata.