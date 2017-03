STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il segreto, Quarto Grado (venerdì, 24 marzo 2017)

Stasera in tv Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 24 MARZO 2017 - Le reti Mediaset, per la prima serata del 24 marzo 2017 hanno predisposto un palinsesto unico e ricco di programmi di gran qualità. I telespettatori da casa godranno così di spettacoli, film e serie tv con generi variegati ed eterogenei tra loro. Impossibile rimanere insoddisfatti. In particolar modo saranno accontentati gli amanti del cinema. Saranno ben cinque i film trasmessi sulle reti Mediaset nella serata del 24 marzo. C'è grande attesa inoltre per i nuovi episodi della serie tv spagnola Il Segreto, approdata ormai alla ventunesima stagione.

Partiamo proprio da Canale 5 che dalle 21.13 trasmetterà due nuovi episodi de Il Segreto. Le nuove avventure degli abitanti di Puente Viejo vedranno Severo e la sua famiglia essere seriamente in pericolo. Un imminente attentato terroristico sta per colpirli. Nel frattempo Donna Francisca temerà per la sua salute credendo di essere stata colpita dall'epidemia. In seconda serata andrà in onda una nuova puntata di Matrix. Italia 1 propone il film comico dal titolo Crazy,stupid, love che racconta la storia di Cal, recentemente separatosi dalla moglie. Per cercare di dare nuova linfa vitale alla sua vita e soprattutto per riconquistare sua moglie, si rivolgerà ai sapienti insegnamenti di Jacob Palmer, un playboy incallito. A seguire sarà la volta del film poliziesco Gangstar Squad ambientato nella Los Angeles del 49. L'impero del boss Mickey Coehn prolifera indisturbato, appoggiato da giudici e poliziotti corrotti. Solo John O'Mara ed il poliziotto Bill Parker riusciranno ad intralciare i suoi piani d'espansione. Su Rete 4 spazio all'intrattenimento giornalistico di Quarto Grado. A seguire una nuova puntata di Donnavventura che ci catapulterà in nuovi viaggi e reportage intorno al mondo.

Su La5 verrà trasmesso il film Sapori e dissapori che racconta le vicende di Kate, abile cuoca di un ristorante di lusso che dovrà ben presto relazionarsi con Nick, un nuovo aiuto cuoco dal carattere irascibile. Mediaset Extra trasmetterà invece la replica del puntata del martedì dello show condotto da Teo Mammuccari, Lo scherzo perfetto. Su Iris ancora cinema con il film From Paris with love, film francese interpretato da John Travolta ed Amber Rose. Su Italia 2 è tempo di avventure con il film Il cavaliere del Santo Gral pellicola spagnola ambientata nel XI secolo e che racconta la storia di Tuono, un cavaliere errante al quale verrà affidato il compito di ritrovare il Santo Gral. Su Top crime andranno in onda due nuovi episodi della serie tv crime, Mistery of Laura II. Infine su Boing, per la gioia dei più piccoli andranno in onda le avventure degli eroi adolescenti di Teen Titan's Go!

PROGRAMMAZIONE MEDIASET DI STASERA -

Canale 5

ore 21.13 Il segreto XXI, telenovela

Ore 23.30 Matrix, dibattito giornalistico

Italia 1

ore 21.15 Crazy, stupid,love, film commedia

Ore 23.20 Gangster Squad, film poliziesco

Rete 4

ore 21.15 Quarto grado, approfondimento giornalistico

ore 00.30 Donnaventura, soft news

La5

ore 21.10 Sapori e dissapori, film commedia

Mediaset Extra

ore 21.10 Lo scherzo Perfetto, intrattenimento

Iris

ore 21.10 From Paris with love, film d'azione

Italia 2

ore 21.10 Il cavaliere del Santo Gral, film d'avventura

Top Crime

ore 21.10 Mistery of Laura, serie tv poliziesca

Boing

ore 21.10 Teen Titan's Go!, cartone animato

© Riproduzione Riservata.