STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Italia-Albania, Il Paradiso per davvero (venerdì, 24 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 24 MARZO 2017 - Per la prima serata di venerdì 24 marzo 2017 i telespettatori dei canali Rai possono contare su una buona programmazione e scegliere il genere di spettacolo preferito. Gli sportivi potranno seguire la partita di calcio in onda su Rai 1 e la sua divertente telecronaca in onda su Rai 4. Rai Tre e Rai Movie optano per un film di genere drammatico, mentre i canali Rai Due e Rai 5 trasmetteranno un film drammatico. In replica su Rai Premium, invece, c'è un episodio della seguitissima serie "Provaci ancora Prof!". In seconda serata, sulla rete Rai Uno andrà in onda il rotocalco di apprfondimento "TV7", su Rai Due il programma "Start" dedicato alla tecnologia e su Rai Tre lo show-magazine intitolato "Tv Talk Remix".

In prima serata su Rai Uno protagonista è lo sport, con la messa in onda dell'incontro di calcio Italia-Albania valevole per le qualificazioni relative al campionato mondiale del 2018. L'incontro verrà trasmesso in diretta dallo stadio "Renzo Barbera" di Palermo. La nazionale italiana di Gianpiero Ventura è alla sua quinta per le qualificazioni e dovrà scontrarsi con la squadra albanese dell'allenatore Gianni Di Biasi. Il genere drammatico è la scelta di Rai Due che manderà in onda il film "Il paradiso per davvero", del regista Randall Wallace, con l'attrice inglese Kelly Reilly e lo statunitense Greg Kinnear. E' la storia di Colton, un bimbo diquattro anni che, dopo un delicato intervento chirurgico, racconta di essere stato in Paradiso con Gesù e gli angeli. Rai Tre propone la visione del film commedia di Giulio Manfredonia intitolto "Tutto tutto, niente niente", con Antonio Albanese, Lunetta Savino e Lorenza Indovina. L'attore protagonista Antonio Albanese interpreta tutti e tre i personaggi principali della storia.

Lo sport arriva anche sul canale Rai 4 con "Rai dire Nazionale", il programma sporitivo e di intrattenimento che vede al timone la Gialappa's Band. Il noto trio Gherarducci-Santin-Taranto commenterà in chiave comica la partita di calcio per la qualificazione ai mondiali 2018 disputata dalla nazionale italiana che questa sera deve affrontare la nazionale albanese. "La ragazza con l'orecchino di perla " è il titolo del documentario in onda su Rai 5. Si parlerà del famoso ritratto ad olio dipinto da Jan Vermeer e custodito presso il museo Mauritshuis che ha sede a L'Aia. Ci sarà anche un'intervista a Tracy Chevalier, la scrittrice del romanzo omonimo e dalla cui trama è stato ispirato il film del regista britannico Peter Webber interpretato da Colin Firth e Scarlett Johansson. Su Rai Movie è in onda il genere commedia con il film "Un matrimonio all'inglese", per la regia di Stephan Elliott, con Colin Firth, Ben Barnes, Jessica Biel e Kristin Scott Thomas. Larita è un ragazza esuberante, conosce un giovane ricco e lo sposa. I guai cominciano quando viene presentata in famiglia di lui. Su Rai Premium andrà in onda, in replica, la terza stagione di "Provaci ancora Prof!", la serie televisiva interpretata da Veronica Pivetti, Paolo Conticn e Enzo Decaro. L'episodio si intitola "La signora dei cuoricini", la professoressa Camilla Baudino collabora con il vice-questore Berardi per scoprire il responsabile della morte di un'antiquaria cinese. Renzo, il marito di Camilla, è sempre più geloso del commissario.

Rai Uno ore 20.30 Calcio: Italia - Albania, evento sportivo

Rai Due ore 21.05 Il paradiso per davvero, film drammatico

Rai Tre ore 21.15 Tutto tutto, niente niente, film commedia

Rai 4 ore 20.30 Rai dire Nazionale, genere sportivo-comico

Rai 5 ore 21.15 La ragazza con l'orecchino di perla, film drammatico-biografico

Rai Movie ore 21.20 Un matrimonio all'inglese, film commedia

Rai Premium ore 20.30 Provaci Ancora Prof! 3, serie televisiva

