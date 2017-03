STEFANO DE MARTINO/ News: ha una cotta per Rihanna? I suoi complimenti alla popstar (24 marzo 2017)

Stefano De Martino

STEFANO DE MATINO, NEWS: HA UNA COTTA PER RIHANNA? I SUOI COMPLIMENTI ALLA POPSTAR (24 MARZO 2017) - La bellezza è qualcosa di molto soggettivo ma tutti sappiamo riconoscere quella di grandi capolavori artistici come le statue del periodo ellenico e romano. La bellezza di quei popoli è arrivata fino a noi e Stefano De Martino ha voluto rendervi omaggio con un post pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook. Oltre a celebrare la bellezza delle statue greche, Stefano ha omaggiato anche quella di Rihanna: il volto della popstar è infatti in parte sovrapposto a quello della statua, mostrando la grande somiglianza tra i due volti. Stefano scrive semplicemente “beauty”, cioè bellezza, e tanto è bastato ai fans per ipotizzare che al ballerino piaccia la cantante barbadiana. Ha una cotta per lei? Di certo le fans si sono un po’ ingelosite: i post di Stefano raccolgono solitamente più di 10mila like in un giorno ma quello dedicato da Stefano a Rihanna non è andato oltre i 2mila dopo 7 ore dalla pubblicazione e anche i commenti sono stati pochissimi, addirittura meno di una decina. Clicca qui per vedere la foto pubblicata da Stefano De Martino.

© Riproduzione Riservata.