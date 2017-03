STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone: quali saranno i servizi di oggi, 24 marzo? Riassunto ultima puntata

Striscia la notizia

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 24 marzo 2017) - Questa sera, venerdì 24 marzo 2017, l'ingresso in studio di Salvatore Ficarra e Valentino Picone dà il via ad una nuova puntata di Striscia la Notizia. In attesa di scoprire di cosa si parlerà, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Il primo servizio è realizzato da Giampaolo Fabrizio nei panni di Bruno Vespa. Il Vespone nazionale si aggira per le via di Roma pronto a colpire con il suo pungiglione i politici incontrati. Tra questi troviamo l'onorevole Alessandro di Battista del Movimento Cinque Stelle, gli onorevoli Andrea Romano e Cesare Damiano del Partito Democratico, l'onorevole Simone Baldelli di Forza Italia e l'onorevole Davide Zoggia Movimento Democratico e Progressista. Continua poi l'inchiesta di Rajae in merito ai salvataggi dei migranti a ridosso delle coste libiche. Segue la rubrica Che satira tira, che raccoglie i video più divertenti e sarcastici dei principali comici italiani. Questa sera troviamo Fiorello con la sua Edicola Fiore, Maurizio Crozza nella sua nuova trasmissione Fratelli di Crozza, Luciana Littizzetto a Che tempo che fa e Gene Gnocchi a Quinta Colonna. Stefania Petyx si è occupata dell'emergenza dei disabili nella Regione Sicilia e dei possibili fondi strutturali, previsti in bilancio ogni anno, che potrebbero essere stanziati. Pinuccio ci parla invece dell'aumento della criminalità nella provincia di Foggia, nel cosiddetto Tavoliere delle Puglie. In queste zone sono continue rapine, furti e sequestri attestati da numerosi video che mostrano le bande di malviventi in azione. Ora è il momento della rubrica Spetteguless che al primo posto vede la trasmissione La prova del cuoco che si è trasformata in una tavola calda in cui il cuoco Vissani e la presentatrice Antonella Clerici sono stati i protagonisti di un quadretto bollente. Valerio Staffelli non si è arreso e ha deciso di raggiungere Gabriel Garko a Milano, dopo l'inseguimento nel vano tentativo di consegnargli il tapiro. La puntata termina con la divertente carrellata di video strambi raccolti nella rubrica I Nuovi Mostri. Al primo posto troviamo Rocco Siffredi, ospite a Verissimo, che si è abbandonato a particolari scottanti e molto imbarazzanti anche per la conduttrice Silvia Toffanin.

