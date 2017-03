Sorelle Fiction / Terza puntata: il mistero si infittisce a Matera

Sorelle

SORELLE, FICTION, COMMENTO TERZA PUNTATA 23 MARZO: MOLTE DOMANDE COMINCIANO A SORGERE - Ieri sera 23 marzo su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di "Sorelle", che vede al centro della storia le vicende della famiglia Silani. Dopo aver pensato ad un possibile suicidio di Elena, la polizia si è convinta dell'omicidio avvenuto. I primi sospetti ricadono su Roberto, ex marito della defunta, che si trovava a Matera la sera della scomparsa della donna. Egli continua a sostenere la sua innocenza, soprattutto davanti a Chiara, a cui chiede di prendere le sue difese in tribunale. Dopo un assoluto rifiuto iniziale, la donna decide di assumersi questa responsabilità, credendo in lui. Intanto si apre una nuova pista, che conduce a Nicola Gambi, uno dei tanti uomini con cui Elena ha avuto una relazione negli ultimi tempi. Egli è veramente ossessionato da lei e potrebbe essere il colpevole. Insomma, questa fiction intriga sempre più i telespettatori, attratti dal giallo ma anche dalle scene quasi paranormali ricorenti nelle puntate. Non vediamo tutti l'ora di capire che cosa è successo e ci si inizia a fare sempre più domande: Elena è morta? Roberto è veramente innocente? Nicola sa qualcosa? Ci sarà tutto rivelato prossimamente, nelle tre puntate che mancano!

