THE BRIDGE 3 - LA SERIE ORIGINALE/ Anticipazioni puntata 24 marzo 2017: Saga sostituita da un altro agente?

THE BRIDGE 3 - LA SERIE ORIGINALE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di Sky Atlantic di oggi, venerdì 24 marzo 2017, andrà in onda il 9° episodio di The Bridge 3 - La serie originale, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Saga (Sofia Helin) viene messa sotto indagine per via della morte della madre, che ora risulta come un possibile omicidio. Viene messo tutto al vaglio dagli Interni, che analizzano ogni incontro fra la detective e la vittima. Le verranno fatte anche delle domande riguardo ad email scottanti che ha inviato tempo prima alla madre ed in cui manifesta una forte rabbia mista a rancore. Saga rivela allora di aver accusato i genitori perché li ha considerati responsabile per quanto è accaduto alla sorella. Intanto, Claes (Reuben Sallmander) viene convocato in Centrale per discutere della stalker e rivela di avrere una relazione fisica con la donna. Afferma di essere stato debole in seguito alla morte del padre e di aver ceduto. Intanto, Saga e Henrick (Thure Lindhardt) analizzano il fotogramma visto in precedenza e continuano le indagini. Scoprono che la madre di Emil (Adam Pålsson) ha partorito con la pratica surrogata e risalgono fino al donatore. Asa (Anna Björk) invece inizia a credere sempre di più che Freddie (Nicolas Bro) possa avere una relazione con Jeanette (Sarah-Sofie Boussnina), ma il marito nega tutto. Più tardi, Saga viene informata che Hans (Dag Malmberg) non è più considerato un paziente in via di recupero e che ora respira solo grazie alle macchine. Il consiglio dato alla moglie è di staccare il respiratore, ma la detective decide di rivedere il mentore per l'ultima volta. Qualcosa, tuttavia, in lei inizia a cambiare. Henrick le sta vicino come meglio crede, secondo le sue modalità, pensando più al caso che a quello che sta accadendo ad Hans. Nota però che la detective è più fragile rispetto al solito. Una volta individuato Rasmus (Henrik Lundström), Henrick e Saga iniziano un inseguimento che si prolunga fino all'esterno e che si conclude con un arresto. Quella sera, Freddie rivela a Jeanette di aver ottenuto la casa che hanno sottratto a lei ed il compagno, ma durrante un abbraccio, si spinge oltre e prova a baciarla. La ragazza contatta immediatamente il fidanzato e ritornano nella loro vecchia abitazione, mentre pensano alla possibilità di tenere il bambino. Più tardi, quando Freddie si accorge che Jeanette è fuggita, ne rimane sconvolto. Rasmus invece prenderà la pistola di un agente al suo arrivo in centrale e seminerà il panico fra i presenti, ferendo in modo grave anche una delle poliziotte. Linn (Maria Kulle) non può fare altro che sospendere Saga, responsabile di non averlo perquisito. Molte ore dopo, Freddie entra nella casa di Jeanette con un amico, ma scopre che il fidanzato è stato ucciso. Il suo corpo, infatti, si trova all'esterno, sul retro della villetta. Di Jeanette, invece, non c'è alcuna traccia.

THE BRIDGE 3 - LA SERIE ORIGINALE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 MARZO 2017, EPISODIO 9 - Al penultimo episodio di The Bridge, troviamo più domande che risposte. Jeanette si trova infatti nelle mani dell'assassino, ma chi è veramente? Le ultime immagini del finale precedente ci hanno mostrato alcune scene ricreate in una fantomatica casa delle bambole. Si tratta quindi di una persona meticolosa, attenta ai particolari ed alla progettazione. Possibile che sia qualcuno della Polizia? L'ipotesi non verrà nemmeno in mente a Saga, che adesso si ritrova alle prese con il suo licenziamento. In tempi non sospetti avrebbe di sicuro contrastato la decisione del superiore, ma ora, con Hans ormai deceduto, la detective non mostra più le qualità di un tempo. Al suo fianco potrà comunque avere Henrick, che non solo dimostra di sapere comprendere le sue esigenze, ma anche di accettarle.

