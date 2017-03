THE DETOUR/ Anticipazioni puntata 24 marzo 2017: i Cody di nuovo in viaggio, Nate dovrà dire la verità

The Detour, in prima Tv assoluta su Joi

THE DETOUR, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, venerdì 24 marzo 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio di The Detour, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "L'etilometro". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Nate (Jason Jones) viene ancora interrogato dalla Polizia riguardo alla dinamica degli eventi. A partire dal licenziamento, che all'epoca aveva deciso di non comunicare alla famiglia. Settimane prima, Nate viene licenziato perché è troppo impulsivo ed il capo non intende mantenere un project manager con queste qualità. Nate infatti crede che i clienti andrebbero trattati con tutti i riguardi, mentre il suo capo è di avviso diverso. Le sue parole, tuttavia, finiscono per far piangere una collega, che ha appena perso un caro parente. Nate e Robin (Natalie Zea) si ritrova impegnati in una conversazione imbarazzante con i figli. Jared (Liam Carroll) e Delilah (Ashley Gerasimovich), infatti, vogliono sapere esattamente come si fanno i bambini. Nate decide di non accedere a google e di rispondere con le proprie parole, ma si rende conto strada facendo che forse ha bisogno di un aiuto. La famiglia prende poi posto in un hotel, dove il cognome di Nate viene sbagliato dalla receptionist. Una volta nella stanza, Robin è elettrizzata e vorrebbe accedere all'intimità con il marito, ma vengono distratti dal continuo frinire dei grilli. Scoprono in seguito che sotto il letto ci sono centinaia di grilli, ma non appena Nate si lamenta alla reception, l'addetta minimizza ogni minima situazione. Così anche per la camera sbagliata, la chiave elettronica smagnetizzata, la donna nuda nel bagno e infine l'anziano impaurito. Intanto, il resto della famiglia si trova in piscina. Robin dimostra di essere fortemente sballata ed infine ammette di aver assunto delle droghe senza di lui. Si ritrova quindi più disinibita del solito e rivela anche di aver ricevuto un corso particolare su una pratica da un ex fidanzato. Finisce però per strappare il costume al marito, che rimane nudo nella vasca. A causa di una serie di eventi, Robin si ritroverà tuttavia in camera con i ragazzi, impegnata in altre attività. Nate deve quindi correre a mettersi qualcosa, inciampando sui figli alla receptionist. Proprio mentre stanno per dedicarsi ad azioni più intime, vengono interrotte da un inserviente particolarmente puntiglioso, che spiega loro anche come usare le posate. Robin però crede che il marito stia portando sulle sue spalle un peso enorme che rischia di farlo soccombere e che gl impedisce di essere felice. Nate, alla fine, scoppia a piangere. Robin, tuttavia, crolla sul letto pochi istanti più tardi e gli rivela di non aver capito nulla della sua confessione.

THE DETOUR, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 MARZO 2017, EPISODIO 3 "L'ETILOMETRO" - La famiglia Cody si rimette finalmente in viaggio, ma Nate attraversa diverse difficoltà. Sembra infatti ubriaco, anche se in quel momento è del tutto sobrio. Come riuscirà ad impedire che le autorità lo fermino? Si prospettano altri eventi ad alta tensione per la famiglia. Nonostante le abbia confessato la verità, Nate ha scoperto inoltre che la moglie non ha compreso nulla di quello che le ha detto sul licenziamento. Il problema quindi rimane ed ora, meno che mai, potrà rivelare alla famiglia la verità sul motivo della loro partenza.

© Riproduzione Riservata.