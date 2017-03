THE MIDDLE 8/ Anticipazioni puntata 24 marzo 2017: cosa succederebbe se gli Heck divorziassero?

The Middle 8, in prima Tv assoluta su Joi

THE MIDDLE 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 24 marzo 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio di The Middle 8, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "La resa dei conti". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Axl (Charlie McDermott) è sempre più innamorato di April e per questo è disposto a compiere delle pazzie. Come presentarsi ai professori nel primo giorno di college, evento che riesce a far perdere anche a Hutch (Alphonso McAuley). Intanto, Sue (Eden Sher) si trova già al banco informazioni, pronta ad iniziare la sua giornata. Scopre però dalla segretaria amministrativa che non risulta iscritta a nessun corso, dato che la sua domanda è stata rifiutata: risulta un mancato pagamento della retta scolastica. Sue invece è sicura di avere la borsa di studio, ma la segretaria non solo le rivela proprio dal mancato rinnovo, ma anche che avrebbe dovuto farlo di anno in anno, anche se è previsto per la durata di quattro anni. L'unica soluzione è quindi che paghi immediatamente la retta dell'intero anno scolastico. Frankie (Patricia Heaton) invece è alle prese con Brick (Atticus Shaffer) ed una pillola che non riesce ad ingoiare. Nonostante i suoi sforzi, il figlio non riesce tuttavia nell'impresa. Vengono interrotti da Sue, sempre più isterica per quanto le è accaduto, ma che Mike (Neil Flynn) mette in riga. Le assicura infatti che farà di tutto per farla rientrare al college, anche se non sa a quale santo votarsi. Axl invece scopre che Hutch sta sistemando il motore del camper, ma non accetta il fatto che non funzioni. Concludono alla fine di potersi dividere e Axl parte in monopattino per stare con la fidanzata. Mike si presenta poi dal rettore, Miss Teegarden (Carlease Burke), per poter sistemare la richiesta di prestito, ma la donna non può fare nulla, dato che viene erogato da un altro ente. Nonostante le continue insistenze, Mike è costretto ad allontanarsi sconfitto, mentre Sue cerca di convincerlo a fare un'altra mossa. Alla fine, il padre alza la voce con la ragazza, perché pensa che sarebbe dovuta stare più attenta, ma conclude di non sapere da che parte iniziare. Pur di far ingoiare la pillola a Brick, invece, Frankie adotta ogni tipo di tecnica, anche immergerla nel budino, ma il figlio lecca la pastiglia e la scarta. Durante l'allenamento con la squadra di rugby, Hutch e Axl si confrontano sulle tensione che stanno vivendo e scoprono che in realtà non si tratta di April. Hutch infatti crede che non ci tenga abbastanza a lui, dato che non trascorrono molto tempo insieme ed alla fine ammette di aver bisogno di un abbraccio. Il coach ovviamente crede che in realtà stiano ancora lottando. Dopo aver temuto il peggio, Sue riceve invece la lettera dell'università con cui le comunicano di averla riammessa. E' pazza per la gioia ed anche Frankie è soddisfatta del risultato ottenuto, mentre Mike è pensieroso. Rivela infatti di aver dovuto pagare la retta per intero grazie alla vendita della sua impresa per pannolini, pur di permettere alla figlia di andare al college.

THE MIDDLE 8, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 MARZO 2017, EPISODIO 2 "LA RESA DEI CONTI" - Frankie rimane sorpresa e seccata nel sentire che i figli andrebbero a vivere con Mike, nel caso in cui dovessero divorziare. Sue tenta invece di recuperare la sua vecchia camera da letto, spingendo Brick a rimanere trincerato in casa pur di proteggere il tuo tappeto erboso di dolcetto o scherzeto. Intanto, Axl inizia a scagliarsi contro la sua famiglia dopo aver trascorso così tanto tempo a girare attorno ad April. Halloween è il giorno più bello per gli Heck, che vedrà però tutti i componenti della famiglia impegnati su altri fronti rispetto al divertimento.

© Riproduzione Riservata.