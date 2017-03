THE SCORE/ Su Iris il film con Robert De Niro e Edward Norto (oggi, 24 marzo 2017)

film seconda serata

THE SCORE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 24 MARZO 2017: IL CAST - The score, il film in onda su Iris oggi, venerdì 24 marzo 2017 alle ore 23.30. Una pellicola di genere thriller - drammatica che è stata prodotta negli Stati Uniti nel 2001 e diretta dal noto regista Frank Oz mentre nel cast sono presenti Robert De Niro, Edward Norton, Marlon Brando, Angela Bassett e Gary Farmer. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE SCORE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 24 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato a Montreal e narra le vicende di un uomo di nome Nick Wells (Rober De Niro), di professione ladro in particolare di opere d’arte e di gioielli. A questo punto della sua carriera, Nick è deciso a mollare tutto per dedicarsi a gestire un ristorante in maniera legale e tranquilla insieme alla sua fidanzata Diane (Angela Bassett). Il suo passato però, fa capolinea nuovamente quando un amico di vecchia data nonché socio, Max (Marlon Brando) gli propone di tentare il colpo della loro vita ed ossia un prezioso scettro del 1661 che è stato abilmente nascosto sotto un pianoforte e che si trova nella cantina di una dogana. Con loro nel colpo viene inserito anche un certo Jack Teller (Edward Norton) che si finge disabile e riesce a lavorare come bidello nella dogana. Nick inoltre decide di far entrare nel colpo un vero genio dell'informatica, un suo amico di nome Steven (Jamie Harrold) per farlo entrare nel sistema di sicurezza della dogana per ottenere tutti i codici ed entrare. Nick escogita il piano di entrare attraverso una foto ed arrivare nel seminterrato. Ma qualcosa va storto in quanto Jack viene scoperto da uno dei custodi, ma riesce ad avere la meglio. Jack vuole fregare Nick facendo ricadere tutte le colpe su di lui portando via lo scettro e facendo scattare l'allarme. Nick allora prova a fuggire e riesce a salvarsi inoltre è lui che l'haavuta vinta su Jack in quanto non gli ha dato lo scettro ma un rozzo simulacro di ferro. Il telegiornale passa alla notizia il fatto che Jack è il solo ricercato in quanto non è stato individuato l'altro complice. Per Nick e Diane è davvero giunto il momento di costruirsi una nuova vita.

