TUTTO TUTTO NIENTE NIENTE/ Su Rai 3 il film con Antonio Albanese (oggi, 24 marzo 2017)

TUTTO TUTTO NIENTE NIENTE, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 24 MSARZO 2017: IL CAST - Tutto tutto niente niente, il film in onda su Rai 3 oggi, veenrdì 24 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere commedia che è stata realizzata in Italia nell'anno 2012 dalla casa cinematografica Fandango in collaborazione con Rai Cinema e distribuita ai botteghini dalla 01 Distribution mentre la regia è stata affidata a Giulio Manfredonia, nel cast sono presenti Antonio Albanese che veste i panni di tre diversi personaggi, Fabrizio Bentivoglio, Lunetta Savino, Massimo Cagnina, Luigi Maria Burruano e Lorenza Indovina. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

TUTTO TUTTO NIENTE NIENTE, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 24 MSARZO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista il sindaco Cetto La Qualunque (Antonio Albanese) che viene arrestato insieme a tutto il suo consiglio comunale e decide di non fare dichiarazioni in merito ad alcuna responsabilità. Questa cosa viene notata dal Sottosegretario che fa in modo di sostituire alcuni parlamentari che sono rimasti uccisi con l’ex sindaco e altri due tipi poco raccomandabili, Rodolfo Favaretto e Frengo Stoppato. Rodolfo ha atteggiamenti razzisti, infatti sfrutta i clandestini facendoli lavorare a nero, ma a causa dell’occultamento di un cadavere viene arrestato. Frengo, invece, è un abituale consumatore di cannabis e proprio per questo motivo viene arrestato. I tre strani e particolari personaggi grazie all'immunità parlamentare, sono liberi e così si trasferiscono a Roma dove una serie di disavventure che mettono in atto, fanno in modo che il Sottosegretario inizi a ricredersi su di loro, ma proprio il giorno che si dovrebbe decidere se procedere contro i tre personaggi sono colpevoli oppure no, Cetto si convince sempre più di raccontare come sono andate esattamente le cose e cioè che il Sottosegretario ha fatto uccidere i veri parlamentari per mettere loro al suo posto. Per evitare di finire in carcere i tre scappano all'estero ciascuno intenzionato a portare avanti i propri loschi interessi.

