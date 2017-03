UN MATRIMONIO ALL'INGLESE/ Su Rai Movie il film con Jessica Biel e Colin Firth (oggi, 24 marzo 2017)

film prima serata

UN MATRIMONIO ALL'INGLESE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 24 MARZO 2017: IL CAST - Un matrimonio all'inglese, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 24 marzo 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere commedia sentimentale dal titolo originale Easy Virtue, nata da una collaborazione tra Regno Unito e Canada, la regia è di Stephan Elliot che si è occupato anche della sceneggiatura con il supporto di Sheridan Jobbins. Nel cast sono presenti Jessica Biel, Colin Firth, Kristin Scott Thomas, Ben Barnes e Kris Marshall. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

UN MATRIMONIO ALL'INGLESE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 24 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato agli inizi del 1930. Un ragazzo di nazionalità inglese, John Whittaker (Ben Barnes) conosce una ragazza americana di nome Larita (Jessica Biel) ed è immediatamente colpito dalla sua splendida bellezza e sinuosità. Anche la ragazza si innamora perdutamente di lui, cosicché i due senza pensarci più di una volta decidono di sposarsi, ben presto però, devono fare i conti con le conseguenze del loro folle gesto d'amore in quanto devono informare le rispettive famiglie ed in particolare la mamma di John, Veronica Whittaker (Kristin Scott Thomas) che non sembra affatto contenta di questa sua nuora. La povera e sensibile Larita, invece inizia a provarle tutte pur di cercare di farsi approvare dalla suocera che invece sembra non avere alcuna intenzione di metterla a proprio agio, anzi, non fa altro che organizzare una serie di tranelli dietro l'altro in modo da far capitolare Larita. Quest'ultima però, se in un primo momento non aveva voluto credere al suo sesto senso circa le cattive intenzioni della suocera nei suoi confronti, ora sembra convincersi sempre più che gli stratagemmi e le tattiche la donna mette in pratica sono tutte al fine di danneggiarla. Larita, allo stesso tempo sa che non può contrastare apertamente la donna altrimenti rischia di perdere il suo amore. Inizia una vera e propria guerra a chi usa più trucchetti e furbizie per far fuori l'altra, le cose vanno avanti per un bel pezzo fino a che Veronia Whittaker decide di voler sconfiggere la nuora una volta per tutte trovando il modo di manipolare ogni avvenimento. Larita decide allora di usare la calma ma allo stesso tempo manovre offensive astute. Man mano la situazione precipita sempre più con Larita che decide di andar via da quella casa così opprimente.

