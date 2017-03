UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Ornella salva la vita a Luca, ora tutto cambia? (Oggi, puntata 24 marzo 2017)

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 24 MARZO: LUCA E' IN PERICOLO? - Un posto al sole tornerà questa sera su Rai 3 per una puntata molto avvincente, che vedrà come grandi protagonisti Luca e Ornella. La dottoressa si troverà infatti a salvare la vita al poliziotto e a dover affrontare il suo ricovero in ospedale. Anche per Iolanda non sarà facile avere a che fare con l'uomo che potrebbe avere ucciso Antonio. Il fatto le causerà un grave turbamento interiore che non mancherà di peggiorare una situazione già molto complicata. Anche Franco non saprà più cosa pensare: solo qualche ora prima aveva dichiarato ad Angela di essersi sbagliato, esprimendo la sua convinzione riguardo la tesi della dottoressa Bruni. Ma ora tutto sembra essere cambiato: tornerà dunque a pensare che Luca abbia detto la verità sulla morte di Antonio? Niko dovrà affrontare nuove complicazioni allo studio legale, dal quale molto presto potrebbe essere licenziato. Beatrice sarà costretta a rimproverarlo dopo essere venuta a sapere dello scontro avuto con Enriquez e ricorderà all'amante che avrà solo una possibilità, se vorrà evitare di essere licenziato: mettere in cattiva luce Susanna! Arriverà a tanto per non perdere il posto di lavoro? Le didascalie scritte da Silvia saranno oggetto di discussione a Palazzo Palladini: mentre Luca sembrerà gradire le parole dell'amica, si potrà dire la stessa cosa da parte di Michele?

© Riproduzione Riservata.