UNA VITA / Anticipazioni puntata spagnola 27 marzo: chi è davvero Hibiba

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 27 MARZO: CHI E' DAVVERO HIBIBA? - Basterà la cena romantica organizzata da Pablo per recuperare il terreno perduto con Leonor? Dovremo attendere la puntata di Una vita del prossimo lunedì per trovare la risposta a questa domanda, nella speranza che le vere intenzioni della giovane Hidalgo vengano rese note una volta per tutte. Non dovremo infatti dimenticare che dal suo arrivo Leonor ha avuto al suo fianco Hibiba, una misteriosa donna di colore che sembra avere un ascendente davvero molto forte nei suoi confronti. La figlia di Rosina pende letteralmente dalle labbra di questa new entry che l'ha allontanata dalla sua famiglia, dal marito ma anche dai suoi più cari amici. Leonor ha persino proposto di intestare a lei la metà di tutti i suoi vari, lasciando Rosina attonita per una simile sorprendente scelta. Ma quali sono le vere motivazioni di una simile generosità? Perché Hibiba è così tanto importante? E' difficile credere che si tratti solo di amicizia...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 27 MARZO: SUSANA ABBASSA LE DIFESE? - La puntata spagnola di Una vita del prossimo lunedì sancirà un importante cambiamento nel comportamento di Susana, la donna che potrebbe nascondere un passato davvero sorprendente. Simon, infatti, è giunto ad Acacias 38 proprio per cercare lei, raffigurata in una foto di molti anni prima. La convinzione che Susana sia la donna che lo ha messo al mondo non è mai venuta meno, nonostante i vari tentativi della madre di Leandro di nascondere l'evidenza. Eppure, anche se ha cercato di allontanare il ragazzo dal quartiere, ben presto Susana comincerà ad abbassare le difese, chiedendo a Simon di non raccontare in giro quanto da lui scoperto sul suo passato. Ma perché lo farà se non avrà nulla da nascondere? Sarà dunque Susana la vera madre di Simon? Tale notizia potrebbe ridare speranze anche alla storia tra Elvira e il maggiordomo, qualora venissero confermate le origini benestanti di quest'ultimo.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 27 MARZO: MAURO SI MOSTRA A TERESA? - Una vita tornerà in Spagna il prossimo lunedì, raccontando le complicate vicende degli abitanti di Acacias 38. Teresa sarà come sempre grande protagonista, con il suo matrimonio non certo felice con Fernando. Sebbene, dopo numerose incomprensioni, abbia accettato di trascorrere la notte insieme al marito, la maestra non potrà dirsi innamorata dell'uomo che ha sposato. Al contrario, la sua mente continuerà a pensare all'ispettore del quale si era innamorata diversi anni prima e senza il quale non avrebbe mai scoperto la sua vera identità. Ma cosa è davvero accaduto a Mauro? E' morto, investito dal treno, o è riuscito a sfuggire ad una simile fine? Il sospetto che Felipe sia a conoscenza di quanto accaduto e che molto presto anche Teresa scoprirà la verità non mancherà. Non va, infatti, dimenticato che la donna ha avuto già l'impressione di scorgere l'amato tra la folla e sempre Mauro potrebbe essere l'uomo mascherato che ha ballato con lei in occasione della festa di Carnevale. La prossima settimana potrebbe essere dunque decisiva per scoprire il destino del caro Mauro...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 27 MARZO: FELIPE E CELIA SEPARATI MA... - L'annullamento del matrimonio di Celia e Felipe è diventato ufficiale nelle ultime puntate spagnole di Una vita. Sebbene i rapporti tra la coppia siano ancora buoni, gli ormai ex coniugi Alvarez Hermoso hanno deciso di prendere due strade diverse, consapevoli che difficilmente gli errori commessi potranno essere dimenticati. Lo sa bene Felipe, che dopo il tradimento avvenuto con Huertas, non è più riuscito ad ottenere il perdono della moglie, nonostante in varie occasioni le abbia confessato il proprio amore. Ma davvero la separazione ufficiale segnerà la fine di questa coppia? Le primissime anticipazioni relative all'episodio del prossimo lunedì 27 marzo evidenziano come in realtà i genitori di Tano non siano affatto distanti e come, al contrario, continuino ad incontrarsi in varie occasioni (non ultima la festa di Carnevale ad Acacias 38). Il loro amore potrà davvero dirsi finito?

